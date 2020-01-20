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Приговор по делу о похищении Дочия и убийстве Озган объявят 13 февраля

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В Абхазии
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Обвиняемые не признают своей вины, а сторона защиты настаивает на неувязках в показаниях свидетелей.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Приговор обвиняемым по делу о похищении Ирины Дочия и убийстве Дмитрия Озган объявят 13 февраля, такое решение приняла судья Верховного суда Абхазии Мимоза Цушба.

Подсудимыми в деле о похищении являются Алхас Дзидзария, Геннадий Блаб, Арден Чантурия, Джумбер Авидзба, кроме того Алхас Дзидзария и Астамур Дзидзария обвиняются в убийстве по предварительному сговору Дмитрия Озган - еще одного предполагаемого соучастника похищения Ирины Дочия.

Судейский молоток
© CC0
Ход защиты: адвокаты заявили о неувязках в показаниях по делу Дочия и Озган

Ранее в суде завершились прения сторон. В понедельник 20 января суд предоставил последнее слово обвиняемым, они не признали свою причастность к преступлениям. Цушба предложила зачитать вводную и резолютивную части приговора, но обвиняемые потребовали огласить полный текст приговора.  

"Пусть нам разъяснят, за что и какой срок каждому из нас присуждают. Пусть люди знают по пунктам кого, за что судят", - сказал один из подсудимых Астамур Дзидзария, обращаясь к суду и присутствующим на процессе журналистам.

После этого заявления судья Мимоза Цушба назначила дату оглашения приговора на 13 февраля и удалилась в совещательную комнату.

Дело о похищении секретаря политсовета партии "Единая Абхазия" Ирины Дочия и убийстве одного из ее похитителей вызвало широкий общественный резонанс в республике.

Согласно версии следствия, Ирину Дочия похитили в июле 2016 года с целью вымогательства полутора миллионов евро. Один из участников преступления - Дмитрий Озган - был убит в ноябре 2017 года.

Обвинение настаивает на том, что убийство было совершено Алхасом Дзидзария по предварительному сговору с Астамуром Дзидзария. Мотивом преступления, по мнению прокуроров, стал отказ Озгана поделить деньги, полученные от семьи похищенной Ирины Дочия.

© Sputnik
Похищение и убийство: для обвиняемых по делу Дочия и Озган просят 20 лет тюрьмы

На прениях сторон адвокаты обвиняемых выразили возмущение тем, что уже около шести месяцев им не предоставляется возможность самим задать вопросы свидетелям и потерпевшим, некоторые из которых не посещают слушания, ссылаясь на состояние здоровья.

По материалам уголовного дела, Ирина Дочия была похищена поздно ночью 2 июля, когда она возвращалась домой с выпускного бала сына своей подруги из ресторана "Эрцаху" в Сухуме. Когда она подъехала к дому, двое мужчин в масках схватили ее, нанесли несколько ударов руками, силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

В общей сложности ее удерживали в разных местах 44 дня. По версии следствия, все это время она находилась в частных домовладениях семьи Джения в Ачандаре и семьи Авидзба в селе Куланырхуа.

Прокуроры попросили суд признать виновными подсудимых и назначить им наказание в виде лишения свободы на сроки от десяти до 20 лет с конфискацией имущества в отдельно взятом случае.

Верховный суд Абхазии под председательством судьи Мимозы Цушба приступил к рассмотрению по первой инстанции уголовного дела по факту похищения Ирины Дочия и убийства Дмитрия Озган 13 июня 2019 года.

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