Приговор по делу о похищении Дочия и убийстве Озган объявят 13 февраля

Обвиняемые не признают своей вины, а сторона защиты настаивает на неувязках в показаниях свидетелей.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Приговор обвиняемым по делу о похищении Ирины Дочия и убийстве Дмитрия Озган объявят 13 февраля, такое решение приняла судья Верховного суда Абхазии Мимоза Цушба.

Подсудимыми в деле о похищении являются Алхас Дзидзария, Геннадий Блаб, Арден Чантурия, Джумбер Авидзба, кроме того Алхас Дзидзария и Астамур Дзидзария обвиняются в убийстве по предварительному сговору Дмитрия Озган - еще одного предполагаемого соучастника похищения Ирины Дочия.

Ранее в суде завершились прения сторон. В понедельник 20 января суд предоставил последнее слово обвиняемым, они не признали свою причастность к преступлениям. Цушба предложила зачитать вводную и резолютивную части приговора, но обвиняемые потребовали огласить полный текст приговора.

"Пусть нам разъяснят, за что и какой срок каждому из нас присуждают. Пусть люди знают по пунктам кого, за что судят", - сказал один из подсудимых Астамур Дзидзария, обращаясь к суду и присутствующим на процессе журналистам.

После этого заявления судья Мимоза Цушба назначила дату оглашения приговора на 13 февраля и удалилась в совещательную комнату.

Дело о похищении секретаря политсовета партии "Единая Абхазия" Ирины Дочия и убийстве одного из ее похитителей вызвало широкий общественный резонанс в республике.

Согласно версии следствия, Ирину Дочия похитили в июле 2016 года с целью вымогательства полутора миллионов евро. Один из участников преступления - Дмитрий Озган - был убит в ноябре 2017 года.

Обвинение настаивает на том, что убийство было совершено Алхасом Дзидзария по предварительному сговору с Астамуром Дзидзария. Мотивом преступления, по мнению прокуроров, стал отказ Озгана поделить деньги, полученные от семьи похищенной Ирины Дочия.

На прениях сторон адвокаты обвиняемых выразили возмущение тем, что уже около шести месяцев им не предоставляется возможность самим задать вопросы свидетелям и потерпевшим, некоторые из которых не посещают слушания, ссылаясь на состояние здоровья.

По материалам уголовного дела, Ирина Дочия была похищена поздно ночью 2 июля, когда она возвращалась домой с выпускного бала сына своей подруги из ресторана "Эрцаху" в Сухуме. Когда она подъехала к дому, двое мужчин в масках схватили ее, нанесли несколько ударов руками, силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

В общей сложности ее удерживали в разных местах 44 дня. По версии следствия, все это время она находилась в частных домовладениях семьи Джения в Ачандаре и семьи Авидзба в селе Куланырхуа.

Прокуроры попросили суд признать виновными подсудимых и назначить им наказание в виде лишения свободы на сроки от десяти до 20 лет с конфискацией имущества в отдельно взятом случае.

Верховный суд Абхазии под председательством судьи Мимозы Цушба приступил к рассмотрению по первой инстанции уголовного дела по факту похищения Ирины Дочия и убийства Дмитрия Озган 13 июня 2019 года.

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