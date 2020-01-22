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Погода

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 января

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (291)
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Sputnik Абхазия
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В четверг 23 января в республике средняя дневная температура не поднимется выше +7°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. В четверг 23 января Абхазии будет облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь, местами дождь со снегом, снег. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - нестабильное.

Ветер  слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью  -1°С +4°С, днем +2°С +7°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (291)


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