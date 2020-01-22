Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 января

В четверг 23 января в республике средняя дневная температура не поднимется выше +7°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. В четверг 23 января Абхазии будет облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь, местами дождь со снегом, снег. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -1°С +4°С, днем +2°С +7°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.