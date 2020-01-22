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Роберт Яйлян

"Путь в никуда": экс-депутат отреагировал на критику Суркова Асланом Кобахия

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В день начала выдвижения кандидатов на пост президента на предстоящих выборах в публичном пространстве Абхазии разогрелись споры о политической ситуации в республике.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Экс-депутат парламента Абхазии Роберт Яйлян подверг критике пост в Facebook бывшего парламентария и экс-главы МВД Аслана Кобахия об отношениях с Россией. 

"Призывы Аслана Кобахия не сотрудничать с Россией - бессмысленная демагогия и путь в никуда. Без поддержки России Абхазия как суверенное государство просто перестанет существовать", - выразил уверенность Яйлян в своем комментарии.

Ранее бывший министр написал о негативной роли помощника президента Владимира Путина Владислава Суркова в исполнении договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между двумя странами.

Депутат Народного Собрания прошлого созыва даже приводит цитату помощника президента РФ на встрече с депутатами в 2014 году: "Мы вам, абхазам, никогда не простим тот кабальный договор, который вы нам подсунули, воспользовавшись нашими временными трудностями".

"Я тоже был очевидцем тех событий, о которых Вы пишите. Я даже выступал на той встрече, - пишет в своем комментарии Яйлян. - Во-первых, Сурков совершенно точно не делал таких резких заявлений на той встрече. Во-вторых, именно Сурков продвигал подписание договора, о котором Вы пишете, как о своей заслуге. Могу напомнить Аслану Кобахия, что тогда его и Рауля Джумковича Хаджимба политические оппоненты сыпали обвинениями, что тогдашняя власть - это чуть ли не марионетки Суркова".

Ответ Роберта Яйляна на пост Аслана Кобахия
Screenshot: Facebook
Ответ Роберта Яйляна на пост Аслана Кобахия

Отреагировал Яйлян и на утверждения бывшего коллеги о том, что якобы Владислав Сурков предпринял усилия, чтобы пункты о перевооружении армии страны, поддержке правоохранительной системы и мерах по развитию абхазского языка не были выполнены.

По словам Яйляна, именно Аслан Кобахия выступал против создания совместного Информационно-координационного центра (ИКЦ) органов внутренних дел Абхазии и РФ и "тормозил реализацию договора в части развития правоохранительной системы". 

"А будучи впоследствии вице-премьером и министром ВД активно лоббировал его подписание в уже выхолощенном виде, таким образом фактически тормозил реализацию договора в части развития правоохранительной системы", - добавил экс-депутат Яйлян.

По мнению Роберта Яйляна, общение абхазских политиков с помощником президента стратегического союзника Абхазии, отвечающего за отношения двух стран, предсказуемо и логично.



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