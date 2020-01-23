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Прогноз,дождь

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 января

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (300)
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Sputnik Абхазия
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В пятницу 24 января в республике средняя дневная температура не поднимется выше +5°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. В пятницу 24 января погоду на Черноморском побережье Абхазии будет формировать смена циклона на антициклон с запада. Ожидается облачная погода, ночью и утром местами возможен дождь со снегом и снег. Днем погода прояснится. В предгорьях и горах пройдет снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный,  3-8 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью  -2°С +3°С,  днем 0°С +5°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды – умеренное и значительное, 3-4 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (300)


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