Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 января

В пятницу 24 января в республике средняя дневная температура не поднимется выше +5°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. В пятницу 24 января погоду на Черноморском побережье Абхазии будет формировать смена циклона на антициклон с запада. Ожидается облачная погода, ночью и утром местами возможен дождь со снегом и снег. Днем погода прояснится. В предгорьях и горах пройдет снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -2°С +3°С, днем 0°С +5°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды – умеренное и значительное, 3-4 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.