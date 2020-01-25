Бег и подтягивание: солдаты российской военной базы в Абхазии сдали нормативы

Всего в первых спортивных экзаменах были задействованы более 200 военнослужащих по призыву, прибывших в подразделения соединения с октября по декабрь прошлого года в рамках призыва "Осень-2019".

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В Абхазии Новобранцы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили контрольные спортивные нормативы в рамках проверки состояния физической подготовки. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие сдали бег на 100, 1000 и 3000 метров, подтягивание на перекладине и преодоление единой полосы препятствий.

Выполнение спортивных упражнений новобранцами осуществлялось на строевом плацу и новом стадионе военного соединения на побережье Черного моря.

Ранее сообщалось, что все солдаты прошли углубленное психологическое тестирование с применением автоматизированного рабочего места военного психолога.

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