Тимур и таланты: как создаются детские музыкальные студии в Абхазии

Тимур Симсим был солистом абхазской музыкальной группы "Мзахара", выступавшей с концертами по всей республике. Когда в 1992 году в Абхазии началась война, все участники встали на защиту родины. Как сложилась музыкальная судьба Тимура и его друзей, читайте в материале.

Идея создания музыкальных кружков в селах Абхазии для местных детей появилась у Тимура около года назад. Для реализации проекта он принял участие в конкурсе на получение гранта от международных организаций ЕС и ПРООН в Абхазии.

Асида Квициния, Sputnik

Backround

Главная идея проекта - найти таланты среди сельских детей, создать детские музыкальные коллективы, привить любовь к музыке и самое главное занять детей, объясняет музыкант.

Группа Тимура когда-то, еще до Отечественной войны народа Абхазии, именно так и начинала свой творческий путь. Сельские дети собрались вместе и стали сочинять музыку и песни, выступать с небольшими концертами в городах республики.

"Началась война и мы отправились на фронт. Война стала большим испытанием для нас, даже после победы мы не могли начать спокойную жизнь, было трудно вернуться в нормальное состояние. Вокруг была разруха, часто не было света. Скопившийся негатив за это время некуда было направить. Тогда у нас появилась идея возобновить свои концерты, музыка стало хорошим выходом из стресса. Музыка помогла нам тогда, и сейчас мне кажется в ней есть большая потребность",- вспоминает музыкант.

Группа "Мзахара" больше не устраивает концерты. По словам Тимура Симсим, заниматься музыкой стало сложно, времени уходило много, финансирования не было, а участникам группы надо было строить свою жизнь.

Объявлен кастинг

Тимур нашел новый творческий путь. После получения гранта он приступил к работе. Часть полученных средств он отправил на покупку музыкальных инструментов и техники. Затем приступил к переговорам с главами администраций и районов. Проект начался с Агудзеры, первый кастинг прошел в Доме Культуры поселка, там же проходили последующие репетиции музыкального кружка.

Новость о музыкальном кружке разошлась быстро. Дети активно приходили на прослушивание и приводили своих друзей. Желающих научиться играть на инструментах и заниматься музыкой оказалось больше, чем ожидал Тимур, и чтобы не отказывать детям с хорошими способностями, музыкант собрал основной состав группы и оставил дополнительные часы для детей, которые не попали в главный состав.

"Самое неприятное в нашей работе это отказывать детям, они сильно обижаются, и скорее всего не забудут и не простят меня. Мы прослушивали каждого и выбирали детей по способностям. Участники музыкальных коллективов должны иметь хорошие вокальные данные, слух и чувство ритма", - рассказывает Тимур Симсим.

К окончанию кастинга отобрали 16 детей, из них в музыкальную группу вошли три вокалиста, два скрипача, клавишник, саксофонист и барабанщица. Название у группы пока нет, но молодые музыканты уже обдумывают несколько вариантов.

Тимур старается не мешать учебному процессу, и занятия проходят по выходным с 10 утра до двух часов дня. На уроках каждый отдельно получает задание, а преподаватель проверяет домашнюю работу. Для своей группы Тимур специально сочиняет музыку и слова. Группа исполняет песни только на абхазском. Языком владеет мало молодых музыкантов, но как рассказывает преподаватель, вокалисты очень стараются и работают над своим произношением.

© Sputnik / Асида Квициния Музыкальная школа в Агудзере

Участники группы семилетний Леон и одиннадцатилетняя Лаура играют на скрипке. Леон также один из вокалистов группы. До занятий в эстрадном кружке, они занимались вокалом и выступали на небольших концертах в музыкальной школе и филармонии.

"Перед концертами я немного волнуюсь, но мне надо спеть, я пытаюсь сосредоточиться. Выступать всегда волнительно, но вокруг много знакомых лиц и это успокаивает. В будущем я планирую продолжать заниматься музыкой. Хочется посещать больше концертов, участвовать в конкурсах, ездить по всему миру, как Эмилия Терзян-Хагба", - признается юный музыкант Леон.

Перед нашим приходом, один из солистов отказался выступать. Работать с творческими детьми не просто к ним нужен особый подход. Не понравилась песня, они не станут ее петь, объяснил Тимур.

"У нашего вокалиста упало настроение, и он очень грустным голосом сказал мне, что не будет сегодня петь. На детей нельзя давить, кричать и заставлять, не хочет петь сейчас, значит споет в следующий раз. Здесь важно не навредить и не отбить охоту заниматься, поэтому я стараюсь создать им комфортную атмосферу для творчества. У нас занималась очень талантливая девочка, она поехала на кастинг, а вернувшись заявила, что больше никогда не будет петь. Я не знаю, что произошло, но сейчас эта девочка не занимается музыкой", - продолжил Тимур.

Музыкальные дни

Ученики Тимура не только играют и поют на уроках, преподаватель старается просвещать их, и прививать им правильный вкус в музыке. Часто на занятиях музыкант рассказывает о знаменитых рок исполнителей всех времен, дети слушают песни и просматривают концерты известных рок музыкантов.

"Как-то случайно на уроке я обратил внимание на то, что слушают мои ученики – это был реп. Эти звуки режут мне ухо. И я решил спасать своих детей. Им нужно узнать о другом более интересном и глубоком направлении в музыке и о талантливых музыкантах. На занятиях мы стали изучать эту тему, обсуждать разные жанры в музыке. Я стал замечать, что вкусы моих учеников изменились. Один из участников нашей группы интересуется серьезной музыкой, и я считаю это своей победой", - с гордостью говорит он.

В рамках проекта Тимур Симсим собирается объединить эстрадную музыку с фольклором. Дети будут обучаться игре на традиционных абхазских инструментах. Скрипачи должны освоить апхьарца, а саксофонист попробует играть на духовых абхазских инструментах.

Планы и перспективы

В планах у группы организовать совместный концерт с детским ансамблем "Каданс". На общих концертах молодая группа может показать, чего уже добилась и перенять у более опытных музыкантов какие-то навыки. Нахождение на сцене и сотрудничество с такими коллективами вдохновит детей и это полезный опыт для дальнейшего развития, считает преподаватель.

Тимур сотрудничает с другими музыкантами и налаживает связи с главами администраций и районов. Следуя плану проекта, музыкант продолжает работать с новым детским музыкальным коллективом в Агудзере и собирает новую группу в сухумской школе-интернате. В работе над проектом Тимуру помогают бывшие участники группы "Мзахара", они распределили часы занятий между собой, чтобы успевать заниматься в Агудзере и в сухумской школе-интернате. Со временем детских музыкальных студий станет больше, музыканты ездят по деревням и устраивают прослушивания. За работу над проектом каждый участник получает зарплату, которую выдают учителям из полученного гранта.

"В сухумской школе-интернате нам выделили помещение, мы отобрали уже 20 детей и скоро приступим к занятиям. Очень талантливые дети из Иордании, все как на подбор. Они учатся в сухумском интернете и с радостью приняли участие в нашем кастинге. Также подобный проект существует и в Афоне, музыкант Тамаз Аргун продолжил идею нашего проекта, и в Доме Культуры Нового Афона он организовал музыкальный кружок",- продолжает он.

Музыкант после уроков и прослушиваний работает в своей студии записывает песни. Тимур Симсим работает с нотными записями первого в Абхазии собирателя народных песен Константина Ковача. Сборник его нотных записей был выпущен Нестором Лакоба и сейчас его можно найти в электронной версии. Как рассказывает музыкант, в сборнике редкие композиции, которые никто еще не слышал. Тимур старается адаптировать старинные абхазские народные песни для своих учеников, чтобы в будущем они смогли петь их на сцене.