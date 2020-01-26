Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 января

В понедельник 27 января в республике средняя дневная температура поднимется до +11°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik. В понедельник 27 января в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 768 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0°С +5°С, днем +6°С +11°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды – слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.