Полвека на двоих: как пара из Аацы осталась верна себе и селу

В век скоростных автомобилей Леварса и Нанули в качестве транспорта используют быка, запряженного в арбу. Но делают они это не от безысходности. Просто пожилые люди не изменяют привычному укладу жизни.
Сария Кварацхелия, Sputnik
- Коу, хай, атру, - доносится мужской голос из-за поворота по дороге в село Мцара.
Берем поворот и перед глазами предстает удивительная картина: бык, запряженный в арбу смиренно плетется посреди дороги. Впереди упряжи идет невысокого роста старик лет 80. На самой же арбе величественно сидит пожилая женщина, того же возраста.
- Добрый день, куда путь держите? - пытаемся мы познакомиться.
- На мельницу, кукурузу надо помолоть, - доброжелательно отвечает мужчина.
Пожилая чета не против поговорить со случайными путниками и охотно знакомится. К тому же до мельницы ни много, ни мало пять километров.
Село кормит человека
Супруги Леварса Кочев и Нанули Зухба живут в селе Аацы. А если быть точнее - в поселке Бакланка. Пожилые люди уже более 50 лет вместе.
Свою спутницу жизни Леварса увидел в селе Хуап в один из очередных визитов к родственникам.
"Она возилась в апацхе у моих родственников, варила абыста. Вдруг я услышал плачь. Оказывается, она случайно обожгла себе руку. Тогда я взял у нее амхап (традиционная кухонная утварь из дерева, используется в приготовления абыста – прим.) и сам сварил абыста. Затем она мне приглянулась. Стал писать ей письма. Она на них не отвечала, а в один день я решил ее украсть", – рассказывает Леварса по дороге на мельницу.
С тех пор Нанули стала верной спутницей жизни Леварсы, во всем ему помогает и всегда рядом. И как он шутит, даже на мельницу одного не отпускает.
"И правильно, мы уже пожилые. Дети наши уже взрослые, самостоятельные. Они живут в городе, там же и работают. В селе же нет работы, что им тут с нами стариками сидеть?", – Леварса задается риторическим вопросом.
Несмотря на возраст, Леварса и Нанули не сидят сложа руки. Они держат домашнюю птицу и скот, выращивают овощи, фрукты и табак. В сезон пожилые люди получают до 500 килограмм табака. Урожай они реализует на местном рынке. По наблюдениям Леварсы, местный табак пользуется спросом.
С хозяйством пожилые люди в основном справляются сами. Иногда помогают и дети, которые приезжают в село на выходные.
"Что нам сидеть просто так? Село кормит человека. Мы и своим детям помогаем периодически кукурузной крупой, сыром, молоком, мясом птицы. Все-таки это все натуральное. Лучше чем то, что продается в магазине", – добавляет Нанули, которая внимательно слушает беседу.
Бык просто бык
"Хай, атру", - периодически Леварса отвлекается на "тягача". В век скоростных автомобилей арбу и быка пожилые люди используют не от безысходности. Как признается Леварса, они просто не изменяют привычному укладу жизни.
"Мы сельские жители, крестьяне. Так уже привыкли. Если нужно какой-нибудь груз отвезти в другую точку села, то я запрягаю быка в арбу. Зачем из-за одного-двух мешков кукурузы просить сына приехать в село", – задается он вопросом.
Но, как выясняется, дело не только в привычном образе жизни. Зимой в селе не ходит общественный транспорт. Вот и приходится сельчанам приспосабливаться к суровым реалиям.
Живому "тягачу" уже 25 лет, но несмотря на возраст повозка ему пока еще под силу. Как выясняется, у животного нет клички. Бык просто бык. Старики содержат большое хозяйство: 15 голов скота, и каждого из них поименно не запомнишь. Отсутствие клички не мешает ему понимать своих хозяев. Практически невоспроизводимые "коу", "хай" и "атру" - способ управления "тягачом".
Укрощать животное, как признается Леварса, было несложно. Сейчас уже бык понимает хозяина практически и без слов.
Одна мельница на два села
До мельницы пожилая чета добирается полчаса спустя. Хозяина нет. Но это не значит, что мельница не работает.
"Это единственная рабочая мельница поблизости. У нас в Бакланке тоже есть мельница, но там нет мельника. Абхазы стесняются работать в таких местах. А здесь, в Мцаре, мельник - армянин", – поясняет Нанули и быстро набирает хозяину.
- Мельница© Sputnik / Томас Тхайцук
- Мельница© Sputnik / Томас Тхайцук
- Мельница© Sputnik / Томас Тхайцук
- Пасторальные мотивы про супружескую пожилую пару из села Аацы© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба
- Мельница© Sputnik / Томас Тхайцук
Через пять минут прибегает мельник Ардаш Керешян. Пожилая чета – его постоянные клиенты, с которых он уже даже деньги не берет.
"Кукурузная ботва и сено – любимые лакомства для него. Пока мы на мельнице я его угощаю ботвой, а дома уже у него будет полноценный обед – комбикорм", – улыбается Кочев.Ардаш помогает Леварсе отнести мешки с кукурузой до дробилки. Леварса тем временем отпрягает быка, привязывает его короткой веревкой к арбе и дает ему кукурузную ботву. Пока готовится крупа, "тягач" набирается сил.
Мельница медленно дробит кукурузу. Через 40 минут крупа готова. Леварса и Ардаш ловкими движениями рук засыпают крупу в мешки и погружают в повозку.
- До встречи через две недели! – машет рукой Нанули на прощание.