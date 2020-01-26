Полвека на двоих: как пара из Аацы осталась верна себе и селу

Пожилая чета из села Аацы Леварса Кочев и Нанули Зухба вместе уже полвека. Съемочная группа Sputnik Абхазия стала случайным свидетелем их ежемесячного странствия в соседнее село. По дороге корреспондент успела расспросить пару, как им живется.

В век скоростных автомобилей Леварса и Нанули в качестве транспорта используют быка, запряженного в арбу. Но делают они это не от безысходности. Просто пожилые люди не изменяют привычному укладу жизни.

Сария Кварацхелия, Sputnik

- Коу, хай, атру, - доносится мужской голос из-за поворота по дороге в село Мцара.

Берем поворот и перед глазами предстает удивительная картина: бык, запряженный в арбу смиренно плетется посреди дороги. Впереди упряжи идет невысокого роста старик лет 80. На самой же арбе величественно сидит пожилая женщина, того же возраста.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леварса и Нанули в качестве транспорта используют быка

- Добрый день, куда путь держите? - пытаемся мы познакомиться.

- На мельницу, кукурузу надо помолоть, - доброжелательно отвечает мужчина.

Пожилая чета не против поговорить со случайными путниками и охотно знакомится. К тому же до мельницы ни много, ни мало пять километров.

© Sputnik / Томас Тхайцук На арбе они ездят на мельницу или к дальним соседям

Село кормит человека

Супруги Леварса Кочев и Нанули Зухба живут в селе Аацы. А если быть точнее - в поселке Бакланка. Пожилые люди уже более 50 лет вместе.

Свою спутницу жизни Леварса увидел в селе Хуап в один из очередных визитов к родственникам.

"Она возилась в апацхе у моих родственников, варила абыста. Вдруг я услышал плачь. Оказывается, она случайно обожгла себе руку. Тогда я взял у нее амхап (традиционная кухонная утварь из дерева, используется в приготовления абыста – прим.) и сам сварил абыста. Затем она мне приглянулась. Стал писать ей письма. Она на них не отвечала, а в один день я решил ее украсть", – рассказывает Леварса по дороге на мельницу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Супруги вместе уже более 50 лет

С тех пор Нанули стала верной спутницей жизни Леварсы, во всем ему помогает и всегда рядом. И как он шутит, даже на мельницу одного не отпускает.

"И правильно, мы уже пожилые. Дети наши уже взрослые, самостоятельные. Они живут в городе, там же и работают. В селе же нет работы, что им тут с нами стариками сидеть?", – Леварса задается риторическим вопросом.

Несмотря на возраст, Леварса и Нанули не сидят сложа руки. Они держат домашнюю птицу и скот, выращивают овощи, фрукты и табак. В сезон пожилые люди получают до 500 килограмм табака. Урожай они реализует на местном рынке. По наблюдениям Леварсы, местный табак пользуется спросом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Супруги не изменяют традиционному укладу жизни

С хозяйством пожилые люди в основном справляются сами. Иногда помогают и дети, которые приезжают в село на выходные.

"Что нам сидеть просто так? Село кормит человека. Мы и своим детям помогаем периодически кукурузной крупой, сыром, молоком, мясом птицы. Все-таки это все натуральное. Лучше чем то, что продается в магазине", – добавляет Нанули, которая внимательно слушает беседу.

Бык просто бык



"Хай, атру", - периодически Леварса отвлекается на "тягача". В век скоростных автомобилей арбу и быка пожилые люди используют не от безысходности. Как признается Леварса, они просто не изменяют привычному укладу жизни.

"Мы сельские жители, крестьяне. Так уже привыкли. Если нужно какой-нибудь груз отвезти в другую точку села, то я запрягаю быка в арбу. Зачем из-за одного-двух мешков кукурузы просить сына приехать в село", – задается он вопросом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Быку уже 25 лет. Он неприхотлив и послушен.

Но, как выясняется, дело не только в привычном образе жизни. Зимой в селе не ходит общественный транспорт. Вот и приходится сельчанам приспосабливаться к суровым реалиям.

Живому "тягачу" уже 25 лет, но несмотря на возраст повозка ему пока еще под силу. Как выясняется, у животного нет клички. Бык просто бык. Старики содержат большое хозяйство: 15 голов скота, и каждого из них поименно не запомнишь. Отсутствие клички не мешает ему понимать своих хозяев. Практически невоспроизводимые "коу", "хай" и "атру" - способ управления "тягачом".

Укрощать животное, как признается Леварса, было несложно. Сейчас уже бык понимает хозяина практически и без слов.

Одна мельница на два села

До мельницы пожилая чета добирается полчаса спустя. Хозяина нет. Но это не значит, что мельница не работает.

"Это единственная рабочая мельница поблизости. У нас в Бакланке тоже есть мельница, но там нет мельника. Абхазы стесняются работать в таких местах. А здесь, в Мцаре, мельник - армянин", – поясняет Нанули и быстро набирает хозяину.

Мельница © Sputnik / Томас Тхайцук

Мельница © Sputnik / Томас Тхайцук

Мельница © Sputnik / Томас Тхайцук

Пасторальные мотивы про супружескую пожилую пару из села Аацы © Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба

Мельница © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Мельница

Через пять минут прибегает мельник Ардаш Керешян. Пожилая чета – его постоянные клиенты, с которых он уже даже деньги не берет.



"Кукурузная ботва и сено – любимые лакомства для него. Пока мы на мельнице я его угощаю ботвой, а дома уже у него будет полноценный обед – комбикорм", – улыбается Кочев.Ардаш помогает Леварсе отнести мешки с кукурузой до дробилки. Леварса тем временем отпрягает быка, привязывает его короткой веревкой к арбе и дает ему кукурузную ботву. Пока готовится крупа, "тягач" набирается сил.

© Sputnik / Томас Тхайцук Любимое лакомство быка- кукурузная ботва

Мельница медленно дробит кукурузу. Через 40 минут крупа готова. Леварса и Ардаш ловкими движениями рук засыпают крупу в мешки и погружают в повозку.

- До встречи через две недели! – машет рукой Нанули на прощание.