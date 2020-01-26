Бюджет выполнен, с коллегами дружим: в таможне Абхазии рассказали о своей работе

Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника (International Customs Day).

СУХУМ, 26 янв – Sputnik. По предварительным данным, более одного миллиарда 800 миллионов рублей поступило в бюджет Абхазии по итогам работы Государственной таможенной службы Абхазии в 2019 году. Об этом на радио Sputnik Абхазия сообщил первый заместитель начальника ведомства Мсоуст Шамба.

"Предыдущий год был плодотворен для службы. Выполнен план по бюджету более чем на 100%. Предварительно можно сказать, что в бюджет поступило более одного миллиарда 800 миллионов рублей. Это немало для нашей страны", - сказал он.

По его словам, пока основной товарооборот происходит между Россией и Абхазией.

"Безусловно, мы сотрудничаем с нашими коллегами в тех странах, которые признали независимость Абхазии. Тесно сотрудничаем с таможенной службой России. В основном товарооборот происходит между Россией и Абхазией. Также сотрудничество идет и в других сферах. Российские коллеги помогают в воспитании кадров. Наши сотрудники имеют возможность обучаться в Таможенной Академии в Москве. Этот вуз уже окончили более 50 человек", - отметил Мсоуст Шамба.

Чиновник отметил, что в Абхазии реализуется много товаров из Турции. Однако сотрудничества между ведомствами двух стран пока нет. Шамба подчеркнул, что в 90-х года прошлого века товаров из Турции было еще больше, это было связано с экономической блокадой Абхазии, которую проводили страны СНГ.

Таможенная служба Абхазии работает по законам и инструкциям, изданным более 15 лет назад. По словам Шамба, многие из них устарели.

"Мы фиксируем проблемы, с которыми сталкиваемся в работе. В ближайшее время хотим направить в Парламент предложения по внесению поправок в законодательство. Нововведения упростят жизнь бизнесменам, людям, которые перевозят товары", - добавил первый заместитель начальника Государственного таможенного комитета.

Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника (International Customs Day).

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба в этот день поздравил сотрудников таможенного ведомства, отметив, что их служба является "важным элементом обеспечения национальной безопасности, эффективным регулятором внешней торговли и действенным инструментом воздействия на экономические процессы".

Впервые праздник отметили в 1983 году. Он был приурочен к тридцатилетнему юбилею Всемирной таможенной организации. 26 января 1953 года в Брюсселе (Бельгия) состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году переименованного во Всемирную таможенную организацию (World Customs Organization).

В Абхазии День таможенника также отмечается 27 сентября. В этот день в 1991 году был создан Таможенный комитет республики.

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