Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 января

О том, сколько пациентов поступило за выходные в медучреждения Абхазии с ОРЗ, сколько летальных исходов, стоит ли опасаться коронавируса из Китая и почему медики настоятельно рекомендуют прививаться, читайте в материале корреспондента Sputnik.

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