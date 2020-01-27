Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 января

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Во вторник 28 января в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление - 765 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1°С +6°С, днем +8°С +13°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.