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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 января

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (303)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200127/1029325248/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-28-yanvarya.html

Во вторник 28 января в республике средняя дневная температура поднимется до +11°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Во вторник 28 января в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1°С +6°С,  днем +8°С +13°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (303)


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