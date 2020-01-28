Предопределил исход войны: история Героя Абхазии Александра Воинского

Восемь лет назад, 28 января 2012 года скончался Герой Абхазии, капитан первого ранга, бывший командующий ВМС Абхазии и секретарь Совета Безопасности республики Александр Воинский.

Легендарный боевой командир времен Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года Александр Воинский был одним из основателей военно-морского флота Абхазии.

Амра Амичба, Sputnik

Фото предоставлено Верой Воинской Александр Воинский

Сан Саныч – так называли товарищи Александра Александровича Воинского. Один из его близких друзей Евгений Сангулия рассказал, что познакомился с Воинским во время войны в Гудауте, когда тот уже командовал Гудаутским дивизионом.

"Несмотря на разницу в возрасте, сдружились. Наша дружба продолжилась и в мирное время. Мы были младше него, он по-отечески относился к нам. Редко встречаются такие люди в наше время, - признался награжденный медалью "За отвагу" Сангулия. - Это был человек, который нигде тебя не бросит, плохо тебе или хорошо - всегда рядом. Всегда помогал, очень надежный".

Сан Саныч был придирчив в мелочах и сразу распознавал ложь.

"Мог сразу почувствовать, что человек врет и делает что-то только из-за выгоды. Не любил тех, кто особо не воевал, но при этом слишком много выставлялся, тех, кто больше показухой занимался", — подчеркнул Евгений Сангулия.

В 2016 году друзья-ветераны вместе с молодыми моряками отремонтировали списанный прогулочный катер и присвоили ему имя "Александр Воинский".

По воспоминаниям друзей, Воинский был одним из организаторов и активных участников Тамышского десанта 2 июля 1993 года. А военные историки считают, что эта военная операция имела судьбоносное для победы Абхазии значение. Она стала своего рода переломным моментом в ходе боевых действий на Восточном фронте и предопределила исход войны.

Фото предоставлено Верой Воинской Александр Воинский

Александр Александрович Воинский - поляк по происхождению - родился 26 декабря 1946 года в городе Туапсе. В 1947 году семья Воинских переехала в Сухум, где Александр окончил среднюю школу №7.

По окончании мореходного училища работал на различных должностях в Сухумском морском порту, Сахалинском и Мурманском морских пароходствах, в других морских учреждениях СССР.

С началом Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Воинский вернулся в Абхазию и принял участие в боевых действиях. Был командиром Гудаутского дивизиона, участвовал в ряде боевых операций, в том числе и организации Тамышского десанта в июле 1993 года.

Указом первого президента Абхазии Воинскому было присвоено звание Героя Абхазии.

С 1993 по 2001 год был командующим ВМС РА. Капитан 1-го ранга.

Воинский — автор разработок по оснащению вооружением маломерных судов, составляющих основу ВМС Абхазии, в том числе и установки на них систем залпового огня. Он организовал подразделения боевых пловцов ВМС Абхазии.

С 2001 года вышел в отставку.

С августа 2009 по август 2010 года временно исполнял обязанности секретаря Совбеза Республики Абхазия. С 11 января 2012 года как профессиональный судоводитель был переведен на работу в морской порт.

28 января 2012 года в возрасте 66 лет Воинский скоропостижно скончался в Сухуме, похоронен на Михайловском кладбище.