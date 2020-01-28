Миквабия о Владимире Баркая: с ним было интересно и работать, и дружить

В Абхазии сегодня прощаются с одним из старейших сотрудников Научно-исследовательского института экспериментальной приматологии и терапии Академии наук Абхазии Владимиром Баркая. О своем коллеге вспоминает директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия.

Владимир Баркая скончался на 92-м году жизни в пятницу 24 января. Это был замечательный человек, с которым было интересно работать и дружить, отметил в интервью Sputnik Абхазия директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия.

"Владимир Спиридонович участвовал в непосредственной подготовке обезьян к полету в космос. Эти работы проводились у нас. И с 1983 по 1985 год три пары обезьян побывали в космосе. Он автор более 130 научных работ… Это был прекрасный человек. Он знал много историй, так как являлся коренным сухумчанином. Очень интересно рассказывал. С ним было интересно и работать, и дружить. Память о нем надолго останется в сердцах его друзей, коллег и сухумчан", - сказал Миквабия.

Владимир Баркая был одним из старейших сотрудников Научно-исследовательского института экспериментальной приматологии и терапии Академии наук Абхазии.

Он занимал должность заместителя директора по научной работе, руководил отделом патофизиологии крови, имел степень кандидата медицинских наук, был профессором Абхазского государственного университета, член-корреспондентом Российской академии естественных наук, заслуженным деятелем науки Республики Абхазия.

В институте он работал с 1961 года, участвовал в подготовке обезьян к полетам в космос.

Все 413 дней Отечественной войны народа Абхазии Баркая и его коллеги приходили в питомник и кормили обезьян. Так они спасали приматов от голодной смерти.