Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. В течение всей этой недели в Абхазии ожидается переменная облачность. Со среды и до конца недели, включая выходные дни, погоду будут определять холодные атмосферные фронты циклона. Временами возможен дождь, местами дождь со снегом. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 0°С +5°С, днем +8°С +13°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение на море, умеренное и значительное.
Относительная влажность воздуха 60-90%.