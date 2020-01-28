Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели с 27 января по 2 февраля погода на Черноморском побережье Абхазии будет неустойчивая, максимальная температура составит +8°С.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. В течение всей этой недели в Абхазии ожидается переменная облачность. Со среды и до конца недели, включая выходные дни, погоду будут определять холодные атмосферные фронты циклона. Временами возможен дождь, местами дождь со снегом. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0°С +5°С, днем +8°С +13°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение на море, умеренное и значительное.

Относительная влажность воздуха 60-90%.