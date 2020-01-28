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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (304)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200128/1029330628/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-nedelyu.html

В течение недели с 27 января по 2 февраля погода на Черноморском побережье Абхазии будет неустойчивая, максимальная температура составит +8°С.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. В течение всей этой недели в Абхазии ожидается переменная облачность. Со среды и до конца недели, включая выходные  дни, погоду будут определять холодные атмосферные фронты циклона. Временами возможен дождь, местами дождь со снегом. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 16 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью 0°С +5°С, днем +8°С +13°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение на море, умеренное и значительное.

Относительная влажность воздуха 60-90%.   

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (304)


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