18:53 28 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.34
  • EUR68.78
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 января

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2020 (305)
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102892/75/1028927572.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200128/1029331535/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-29-yanvarya-.html

В среду 29 января средняя дневная температура в республике поднимется до +11°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. В среду 29 января на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами умеренный дождь, переходящий в ливень. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3°С +8°С,  днем +6°С +11°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (305)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Жизнь в маске: население планеты пытается защититься от коронавируса
Поджоги и баррикады: каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
Темные времена: план веерных отключений
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться