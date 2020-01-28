Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 января

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. В среду 29 января на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами умеренный дождь, переходящий в ливень. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +6°С +11°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.