Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 января

В среду 29 января средняя дневная температура в республике поднимется до +11°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. В среду 29 января на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами умеренный дождь, переходящий в ливень. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +6°С +11°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.