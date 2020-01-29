18:40 29 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.39
  • EUR68.68
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 января

© Sputnik / Константин Грецов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2020 (305)
56 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102918/92/1029189258.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200129/1029340167/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-chetverg-30-yanvarya.html

В четверг 30 января в республике средняя дневная температура поднимется до +10°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Во четверг 30 января в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем и вечером ожидается умеренный дождь, местами переходящий в ливень, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3°С +8°С,  днем +5°С +10°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (305)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Архитектура без излишеств: лучшие фотографии конкурса The Art of Building
Путин поблагодарил за работу ушедших в отставку министров
Темные времена: план веерных отключений
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться