Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 января

В четверг 30 января в республике средняя дневная температура поднимется до +10°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Во четверг 30 января в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем и вечером ожидается умеренный дождь, местами переходящий в ливень, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +5°С +10°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.