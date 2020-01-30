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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 января

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (307)
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Sputnik Абхазия
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В пятницу 31 января в республике средняя дневная температура поднимется до +10°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. В пятницу 31 января погода в Абхазии ухудшится. Ожидается облачность, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь, местами возможен дождь со снегом. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3°С +8°С,  днем +5°С +10°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (307)


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