Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 января

В пятницу 31 января в республике средняя дневная температура поднимется до +10°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. В пятницу 31 января погода в Абхазии ухудшится. Ожидается облачность, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь, местами возможен дождь со снегом. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +5°С +10°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.