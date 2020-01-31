От факса до интернета: "Апсныпресс" исполнилось 25 лет

Об истории создания Государственного информационного агентства "Апсныпресс", о том, какие послевоенные сложности сказывались на работе агентства и чем оно живет сегодня, в материале Sputnik.

Государственное информационное агентство "Апсныпресс" (первоначальное названием "Абхазпресс") было создано указом президента Абхазии Владислава Ардзинба 31 января 1995 года.

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Первое агентство

Костяк информационного агентства, созданного 31 января 1995 года, составили сотрудники ликвидированного тогда Министерства информации и печати республики.

"В Абхазии в советский период подобной информационной структуры не было, основными СМИ были государственные газеты, Абхазское телевидение и районные газеты, которые также были государственными", - рассказала журналист, бывший директор "Апсныпресс", а ныне директор информационного агентства "Абхазия-Информ" Манана Гургулия.

Она начала работать в агентстве "Абхазпресс", которое позже было переименовано в "Апсныпресс", спустя два месяца после открытия – в марте 1995 года.

"Главной задачей агентства естественно было освещение событий, происходивших в Абхазии и вокруг нее. В первые послевоенные годы интерес к Абхазии был очень большой, поэтому информация была востребована", - подчеркнула она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Журналисты "Апсныпресс"

Интернет-версия "Апсныпресс" появилась только в начале двухтысячных годов, изначально информирование населения происходило иначе, говорит Гургулия.

"Набирались выпуски, они распечатывались, затем распечатки давали руководителям государства, всем СМИ. Основными пользователями были госчиновники, первые лица, СМИ, министры. Одним из источников передачи информации был факс, у нас просили какую-то информацию зарубежные СМИ, мы им посылали по факсу. Более того, многие сотрудники "Абхазпресс" тогда еще работали на разные СМИ", - рассказала она.

Первым руководителем информационного агентства стал Беслан Гурджуа, он был на этой должности до 1998 года, затем его сменил Руслан Хашиг, который проработал до 2003 года. Манана Гургулия руководила "Апсныпресс" с 2003 по 2014 год, а с 2014-го по сей день директором агентства является Рената Чагава.

Тяжелая доля журналиста

Гургулия вспоминает, что в послевоенное время проводилась большая работа с иностранными журналистами, которые хотели получать информацию про Абхазию.

"Тогда еще не было закона о СМИ, был МИД, но функции аккредитации и работы с иностранным журналистами были возложены на "Абхазспресс", - говорит она.

Работа в послевоенной Абхазии была тяжелым временем для журналистов. В качества примера она вспомнила события в Галском районе в 1998 году, когда Грузия пыталась захватить этот регион.

"Не было света, нас дергали абсолютно все, требовали от нас информации. Я помню такую картину, когда сотрудники "Апсныпресс" часов в девять вечера в отсутствие света разжигали бумагу в каком-то металлическом тазике и зачитывали каждый на какие-то информационные структуры информацию об Абхазии. Были такие эпизоды, тексты печатались на машинках, старались печатать аккуратно, потому что было сложно исправить, интернета не было, информацию получали только по факсу", - отметила она.

По ее словам, было очень важно работать с иностранными журналистами, так как в республике не было постоянных корпунктов.

"Были какое-то время корпункты ВГТРК, Первого канала, но они телевизионные, газетных информационных агентств не было, а журналистов приезжало несколько сотен в год. Они приезжали на два-три дня - за это время сориентироваться, взять интервью было сложно. Мы организовывали поездки для журналистов, загружали их фактологической информацией, чтобы они имели представление о том, что происходит здесь", - говорит Гургулия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Раньше журналисты рассылали новости по факсу, теперь все публикуется на сайте.

Одна из ярких страниц в работе "Апсныпресс" - создание коллективом агентства в 1997-1998 годах телевизионной передачи на Абхазском телевидении.

"Это была такая аналитическая недельная передача, она называлась "Семь дней", у нее был достаточно высокий рейтинг по тем временам. Критиковать какие-то вещи в нашей стране было достаточно сложно, особенно власть, но все-таки старались немножко критически подходить к каким-то событиям", - вспоминает Гургулия.

"Апсныпресс" сегодня



В наши дни ключевая задача "Апсныпресс" - рассказать миру об Абхазии, дать объективную и непредвзятую информацию о процессах, происходящих в стране, говорит директор ГИА "Апсныпресс" Рената Чагава.

"Я руковожу "Апсныпресс" с октября 2014 года. За это время в государстве произошло немало политических событий и перемен. Нашим корреспондентам нередко приходилось стоять ночами на митингах, присутствовать при штурме режимных гособъектов, освещать двусторонние встречи первых лиц государства, сопровождать представителей власти в различных поездках – это все то, чем и занимаются обычно представители СМИ", - подчеркнула она.

Сегодня сайт "Апсныпресс" выходит в трех версиях – на абхазском, русском и английском языках. Агентство выпускает новости, статьи, интервью и фотоленты. Также на сайте публикуются указы, распоряжения, постановления руководства республики.

"В агентстве работают шесть корреспондентов. Коллектив у нас молодой, и могу сказать, что работать с ребятами, пришедшими в агентство, еще даже не окончившими вуз, одно удовольствие. У них свой, свежий взгляд на события, много энтузиазма, интересных идей. Однако им, как и многим нашим читателям, приходится объяснять, что любая информация, даже маленькая заметка, должна быть выверенной и опираться на официальный источник. Потому что главная задача в работе "Апсныпресс" как рупора государства – донести до каждого правдивое слово. А еще, чтобы оно было именно оперативным и объективным", - заметила Чагава.

Она с сожалением сказала, что госисточники не всегда готовы быстро подтвердить ту или иную информацию. Поэтому оперативность зачастую приходится приносить в жертву достоверности.

В день 25-летия Чагава пожелала молодому коллективу агентства относиться с любовью к обычному человеку, не становиться равнодушными, стоять на страже журналистской этики, быть преданными своей профессии и стремиться к вершинам мастерства.

"Самая интересная профессия"

Дамей Касландзия - один из молодых журналистов "Апсныпресс". Он работает в агентстве с октября 2016 года.

"Когда я учился в Абхазском государственном университете, проходил производственную практику в разных СМИ, на телевидении и радио. На четвертом курсе решил проверить себя в информационном агентстве. Мне понравился формат ГИА "Апсныпресс". После окончания практики мне предложили остаться, я решил не упускать эту возможность", - отметил он.

Дамей говорит, что работа журналиста требует очень много сил и терпения.

"Иногда устаешь от всего, и вне работы не хватает сил. Бывает сложно получить информацию от официальных источников, даже если новость совсем не мировых масштабов, а мелочь. И, конечно, порой бывает нет вдохновения, идей. Но все ровно, наша профессия остается одной из самых интересных", - подчеркнул Касландзия.

Самым тяжелым периодом в его работе стали январские события в Абхазии.

"Несомненно, это январские события 2020 года. Митинги, захват Администрации, отставка президента Абхазии. Эти несколько дней останутся в памяти навсегда. У каждого своя правда, и каждый выбрал сторону, но при любом исходе Абхазию ждали изменения. Участвовать в этих событиях и видеть происходящее воочию было волнующе. И я рад, что все закончилось мирным путем. Надеюсь, наша страна больше не столкнется с подобными вещами", - сказал молодой журналист.

За время существования "Апсныпресс" в ней успели поработать такие известные в стране журналисты, как Инал Хашиг, Манана Гургулия, Изида Чания, Надежда Венедиктова, Анжела Кучуберия, Руслан Тарба, Руслан Хашиг и другие.