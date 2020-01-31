Прогноз погоды в Абхазии на выходные

Средняя дневная температура воздуха в выходные дни в Абхазии составит не выше +10°С, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. В выходные дни 1 и 2 февраля территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием южной периферии обширного, североатлантического циклона.

Ожидается облачность с прояснениями, в субботу ночью - дождь, местами возможен дождь со снегом, днем преимущественно без осадков. В воскресенье, при прохождении очередного холодного атмосферного фронта, с ночи и до второй половины дня, ожидается дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1°С +6°С, днем +4°С +9°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.