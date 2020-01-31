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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (308)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200131/1029366379/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye.html

Средняя дневная температура воздуха в выходные дни в Абхазии составит не выше +10°С, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. В выходные дни 1 и 2 февраля территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием южной периферии обширного, североатлантического циклона.

Ожидается облачность с прояснениями, в субботу ночью - дождь, местами возможен дождь со снегом, днем преимущественно без осадков. В воскресенье, при прохождении очередного холодного  атмосферного фронта, с ночи и до второй половины дня, ожидается дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы. 

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами  до 13 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью  +1°С +6°С,  днем +4°С +9°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (308)


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