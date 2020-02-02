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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (309)
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Sputnik Абхазия
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В понедельник 3 февраля в республике средняя дневная температура поднимется до +11°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. В понедельник 3 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, местами переходящий в сильный дождь. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +2°С +7°С,  днем +6°С +11°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (309)


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