21:35 03 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.91
  • EUR70.79
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2020 (311)
42 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102938/27/1029382792.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200203/1029378237/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-nedelyu.html

В течение недели с 3 по 9 февраля погода на Черноморском побережье Абхазии будет неустойчивая, температура ночью будет опускаться до -4 градусов.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В течение всей этой недели погода в Абхазии будет находиться в зоне влияния активных атмосферных фронтов. Будет облачно с прояснениями, временами дождь, переходящий в сильный ливень, возможна гроза, местами град. С вечера пятницы и на выходных погода значительно ухудшится. Ожидается дождь, переходящий в ливень, дождь со снегом и снег. Ночью и утром от одного до четырех градусов ниже ноля, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 18 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от -4°С до -7°С, днем от +3°С до +13°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение на море умеренное и значительное, 2-5 баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.  

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (311)
Теги:
Абхазия, погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
От сказочного леса до полета SpaceX: лучшие пейзажные фотографии года
Евразийские "гастроли": зачем Помпео приезжал в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
Расчет стоимости электроэнергии
Получите, расплатитесь: какой счет за электричество в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться