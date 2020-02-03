Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели с 3 по 9 февраля погода на Черноморском побережье Абхазии будет неустойчивая, температура ночью будет опускаться до -4 градусов.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В течение всей этой недели погода в Абхазии будет находиться в зоне влияния активных атмосферных фронтов. Будет облачно с прояснениями, временами дождь, переходящий в сильный ливень, возможна гроза, местами град. С вечера пятницы и на выходных погода значительно ухудшится. Ожидается дождь, переходящий в ливень, дождь со снегом и снег. Ночью и утром от одного до четырех градусов ниже ноля, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -4°С до -7°С, днем от +3°С до +13°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение на море умеренное и значительное, 2-5 баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.