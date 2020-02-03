21:35 03 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.91
  • EUR70.79
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2020 (311)
142 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102937/85/1029378534.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200203/1029378409/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-3-fevralya.html

Во вторник в Абхазии будет дождливая погода, местами возможна гроза с градом, в предгорьях и горах – снег.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Во вторник 4 февраля в Абхазии облачная погода с прояснениями, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь, гроза, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 11 до 16 метров в секунду, переменного направления.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.

Температура морской воды +10°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (311)
Теги:
Абхазия, погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
От сказочного леса до полета SpaceX: лучшие пейзажные фотографии года
Евразийские "гастроли": зачем Помпео приезжал в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
Расчет стоимости электроэнергии
Получите, расплатитесь: какой счет за электричество в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться