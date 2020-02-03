Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 февраля

Во вторник в Абхазии будет дождливая погода, местами возможна гроза с градом, в предгорьях и горах – снег.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Во вторник 4 февраля в Абхазии облачная погода с прояснениями, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь, гроза, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 11 до 16 метров в секунду, переменного направления.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.

Температура морской воды +10°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.