Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 февраля

В среду в республике средняя дневная температура поднимется до +10°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В среду 5 февраля территория Абхазии будет под влиянием теплого атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром преимущественно без осадков, днем из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления местами возможен кратковременный дождь. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 12 до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.

Температура морской воды +10°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.