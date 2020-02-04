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Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (312)
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Sputnik Абхазия
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В среду в республике средняя дневная температура поднимется до +10°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В среду 5 февраля территория Абхазии будет под влиянием теплого атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром преимущественно без осадков, днем из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления местами возможен кратковременный  дождь. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 12 до 17 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.

Температура морской воды +10°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (312)


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