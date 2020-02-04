21:05 04 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.43
  • EUR70.13
Поиск

Должники и доходы: комитет по управлению госимуществом подвел итоги за год

© Foto / Госкомитет по управлению госимуществом республики Абхазия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
96 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102938/83/1029388382.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200204/1029389578/Dolzhniki-i-dokhody-komitet-po-upravleniyu-gosimuschestvom-podvel-itogi-za-god.html

Коллегия Государственного комитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации состоялась в Сухуме 4 февраля.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Комитет по управлению государственным имуществом и приватизации Абхазии подвел итоги работы за 2019 год и поделился планами на текущий, сообщается на сайте ведомства.

Приоритет гражданам Абхазии: Пипия рассказал о ходе приватизации
© Sputnik / Зафас Гамгия/ Бадрак Авидзба
Приоритет гражданам Абхазии: Пипия рассказал о ходе приватизации

Отдел управления Комитета, который контролирует эффективность использования и сохранностью имущества, являющегося государственной собственностью, представил отчет, из которого следует, что сумма арендной платы за объекты госимущества в 2019 году составила 22 миллиона 567 тысяч рублей. Основные задолженности пришлись на находящиеся в аренде Сухумский мельзавод (5 миллионов 251 тысяча рублей), гостиницу "Амткел" (6 миллионов 91 тысяча рублей), дом отдыха "Абхазия", расположенный в Гулрыпшском районе (1 миллион 470 тысяч рублей).

Отдел приватизации Комитета по управлению госимущества  в 2019 году заключил пять договоров по итогам конкурса по продаже республиканской собственности в соответствии с законом "О приватизации республиканской и муниципальной собственности".

Общая сумма контрактов  - более 65 миллионов рублей, также в бюджет и приватизационный фонд Госкомимуществом перечислена сумма в размере 27 миллионов рублей по ранее заключенным договорам. Итого, за год в бюджет перечислено более 91 миллиона рублей.

Судебный молоток
© Depositphotos / Maxxyustas
Конкурс приватизации: кому в Абхазии достанется госнедвижимость

Подводя итоги коллегии, председатель Комитета Вахтанг Пипия подчеркнул, что "в государственной собственности находится очень много объектов, которые сегодня нуждаются в поддержке, например объекты  историко-культурного наследия, поэтому в будущем 2020 году и в последующие годы необходимо настроить нашу работу на активное влияние во все процессы,  которые происходят с государственной собственностью".

"Что касается объектов, которые функционируют сегодня и находятся в государственной собственности, мы обязаны получать все сведения об их деятельности. Государственная собственность должна приносить стране больше дохода не только в виде арендной платы, но и в виде других платежей в бюджет разных уровней", - заключил он.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Город-сада и город-призрак: что стало с Припятью за 50 лет
"Продиктованы жизнью": Путин объяснил необходимость поправок к Конституции
Как менялись цены на продукты в Абхазии
Зигзаг цены: как менялась за три года стоимость продуктов
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться