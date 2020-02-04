Должники и доходы: комитет по управлению госимуществом подвел итоги за год

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Комитет по управлению государственным имуществом и приватизации Абхазии подвел итоги работы за 2019 год и поделился планами на текущий, сообщается на сайте ведомства.

Отдел управления Комитета, который контролирует эффективность использования и сохранностью имущества, являющегося государственной собственностью, представил отчет, из которого следует, что сумма арендной платы за объекты госимущества в 2019 году составила 22 миллиона 567 тысяч рублей. Основные задолженности пришлись на находящиеся в аренде Сухумский мельзавод (5 миллионов 251 тысяча рублей), гостиницу "Амткел" (6 миллионов 91 тысяча рублей), дом отдыха "Абхазия", расположенный в Гулрыпшском районе (1 миллион 470 тысяч рублей).

Отдел приватизации Комитета по управлению госимущества в 2019 году заключил пять договоров по итогам конкурса по продаже республиканской собственности в соответствии с законом "О приватизации республиканской и муниципальной собственности".

Общая сумма контрактов - более 65 миллионов рублей, также в бюджет и приватизационный фонд Госкомимуществом перечислена сумма в размере 27 миллионов рублей по ранее заключенным договорам. Итого, за год в бюджет перечислено более 91 миллиона рублей.

Подводя итоги коллегии, председатель Комитета Вахтанг Пипия подчеркнул, что "в государственной собственности находится очень много объектов, которые сегодня нуждаются в поддержке, например объекты историко-культурного наследия, поэтому в будущем 2020 году и в последующие годы необходимо настроить нашу работу на активное влияние во все процессы, которые происходят с государственной собственностью".

"Что касается объектов, которые функционируют сегодня и находятся в государственной собственности, мы обязаны получать все сведения об их деятельности. Государственная собственность должна приносить стране больше дохода не только в виде арендной платы, но и в виде других платежей в бюджет разных уровней", - заключил он.

Читайте также: