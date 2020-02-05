Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 февраля

В четверг в республике средняя дневная температура поднимется до +16°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik. В четверг 6 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и вечером возможен дождь, днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 12 до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +10°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.