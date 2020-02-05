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Абхазо-российская граница.

Названы страны, гражданам которых ограничили въезд в Абхазию

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Вспышка ОРВИ и ОРЗ в Абхазии - 2020 (12)
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Временные ограничения на въезд мигрантов на территорию Абхазии ввели на КПП "Псоу" и "Ингур" во вторник 4 февраля.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Для граждан Таджикистана, Узбекистана, Кореи, Китая и Киргизии будут действовать временные ограничения на въезд в Абхазию из-за вспышки коронавируса, об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник Миграционной службы Андрей Бобуа.

"Мигранты у нас также есть из Армении и южноафриканских стран, но мы решили не вводить ограничения, так как очагов заболевания там не обнаружено", – отметил он.

Ранее в беседе со Sputnik главный санитарный врач страны Людмила Скорик говорила о том, что ведомство будет рекомендовать ограничить въезд туристам. Вместе с тем, как уточнил начальник Миграционной службы, временные меры не затрагивают, к примеру, граждан России, ДНР, ЛНР и Украины, а лишь граждан пяти названных стран.

© Sputnik
Мигрантам запретят въезд в Абхазию из-за опасности распространения коронавируса

По словам Бобуа, отслеживать ситуацию на российско-абхазской границе будут сотрудники Миграционной службы республики совместно с СГБ и пограничниками. Въезд для названных категорий граждан в Абхазию будет ограничен до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не снимет чрезвычайную ситуацию.

Ограничение на въезд мигрантов и лиц, приравненных к мигрантам, связано с обширным распространением коронавирусной инфекции. Число заразившихся новым типом инфекции превысило 24 тысячи случаев.

С 15 января на Ингуре также работает санитарно-карантинный пост для проведения противовирусной терапии. Всего с 15 января по 3 февраля через границу на Ингуре в обе стороны проследовало около 11 тысяч 900 человек, было выявлено пятеро заболевших гриппом.

Согласно приказу министра здравоохранения Абхазии, бригады врачей будут работать на абхазо-грузинской границе до 1 марта.

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Темы:
Вспышка ОРВИ и ОРЗ в Абхазии - 2020 (12)


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