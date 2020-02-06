В окончательном чтении: Парламент Абхазии принял антикоррупционный закон

В первом чтении законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" был принят еще в феврале 2019 года.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за принятие в окончательном чтении законопроекта "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" на заседании в четверг 6 февраля.

Спикер Парламента Валерий Кварчия подчеркнул, что закон о декларировании очень важен для страны, над ним проведена большая работа парламентариев, и он готов к принятию.

Он отметил, что для принятия закон должен был пройти все процедуры, и сообщил, что несмотря на то, что нет комитетского заключения, этот вопрос будет рассматриваться. По его мнению, было бы логичнее принять в окончательном чтении закон о декларировании после того, как Парламент примет закон "О госслужбе".

Депутат Астамур Логуа напомнил, что была создана парламентская комиссия, в которую были включены депутаты, юристы, представители общественности.

"Были разные предложения по тому, какие поправки нужно вносить в законопроект, в том числе и те, что не попали в окончательный проект", - заметил он.

Закон нужен государству, однако это не панацея, которая избавит страну от коррупции, считает Логуа.

"В заключении правовой комиссии Парламента говорится о том, что в действующем законодательстве отсутствует понятие "публичный служащий", что создает трудности в правоприменительной практике. Поэтому, чтобы антикоррупционный закон действовал, нужно принять закон "О госслужбе". К последнему чтению есть ряд поправок, которые обсуждались на комитете: "публичный орган" заменить на "государственный орган", "публичный служащий" на "государственный служащий", - добавил депутат.

Предлагается публиковать декларации государственных служащих на сайте Министерства по налогам и сборам, подчеркнул Астамур Логуа.

Астамур Логуа обратился к спикеру Парламента с просьбой ускорить принятие закона "О госслужбе", так как, по мнению юристов, это необходимо для вступления в силу закона о декларировании доходов.

Представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба подчеркнул, что также необходимо внесение поправок в Уголовный кодекс, в трудовое законодательство, иначе существует опасность, что на практике данный закон действовать не будет.

Депутат Рауль Лолуа сказал, что поддерживает законопроект, юридическое оформление документа позволяет принять его, при этом он также поддержал мнение о необходимости принятия отраслевых поправок в другие законы, чтобы закон о декларировании выполнял свои функции.

"Загвоздка в законе "О госслужбе", давайте определим сроки принятия этого закона, мы обязаны это сделать. Вы, как спикер Парламента, Валерий Еремеевич, должны определить сроки принятия закона "О госслужбе", - сказал Лолуа.

Спикер Парламента Валерий Кварчия подчеркнул, что следует принять законопроект с указанием срока его вступления в силу. Было решено, что он вступит в силу 30 декабря 2020 года, а до этого будет принят закон "О госслужбе".

В третьем чтении за проект закона проголосовали 25 депутатов, один проголосовал против и один воздержался. В четвертом и окончательном чтении "за" проголосовали 24, воздержавшихся и проголосовавших "против" не было.

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