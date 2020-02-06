Парламентская комиссия выявила факты незаконной выдачи абхазских паспортов

Депутаты Парламента рекомендуют министру внутренних дел отстранить от работы начальника Паспортно-визовой службы Абхазии на время следственных мероприятий.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Парламентская комиссия выявила факты незаконной выдачи паспортов гражданина Абхазии, сказал депутат Дмитрий Дбар на заседании Народного Собрания в четверг 6 февраля.

"У нас была выявлена незаконная выдача паспортов Абхазии лицам, которые принимали участие в войне против нас, мало того, были ранены. Этим уже занимается Генеральная прокуратура, была выявлена подделка подписи вице-президента Виталия Габниа. Подпись подделали, а потом продлевали сроки паспортов и брали за это деньги", - сказал Дбар.

Также, по его словам, комиссия выявила ненадлежащую работу Паспортно-визовой службы. Он отметил, что на местах не хватало сотрудников, люди подолгу не могли получить паспорта, кроме того, не исполнялись судебные решения, на основании которых Паспортно-визовая служба должна была выдавать паспорта.

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба сказал, что на основании депутатского запроса, Генпрокуратура проводит проверку по факту незаконной выдачи паспортов четверым людям.

По словам Агрба, в 2017 году четверо человек обращались в Паспортно-визовую службу для получения абхазского гражданства и паспортов, им было отказано. Однако, как сообщает Агрба, позже двое граждан по фамилии Чолария все же получили незаконно паспорта. Эта информация, по данным генпрокурора, раскрылась после того, как в СГБ республики поступило сообщение, что граждане, получившие абхазские паспорта, состоят на учете как беженцы на территории Грузии.

После этого в октябре 2018 года Генпрокуратурой было направлено письмо в Паспортно-визовую службу с требованием изъять эти паспорта.

По словам Агрба, также параллельно проходит проверка законности выдачи абхазских загранпаспортов жителям Галского района, гражданам Колбая и Микава.

"В связи с этим в настоящее время проводится проверка, она еще не завершена, но уже усматривается состав преступления. Мы устанавливаем круг должностных лиц, кто причастен и непосредственно выдавал паспорта, и в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал он.

Депутат от Галского района Каха Пертая отметил, что сын одного из тех, кому был выдан паспорт гражданина Абхазии, воевал на стороне Госсовета Грузии.

После обсуждения депутаты приняли постановление, по которому министру внутренних дел рекомендуется отстранить начальника Паспортно-визовой службы на время следствия, работу службы парламентская комиссия признала неудовлетворительной.

Читайте также: