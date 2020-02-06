Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 февраля

В пятницу в республике средняя дневная температура упадет до +10°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik. В пятницу 7 февраля в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой, местами в дождь со снегом. В предгорьях и горах – ливневый снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 13 до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +5°С до +10°С.

Температура морской воды +10°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.