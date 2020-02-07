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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (315)
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Sputnik Абхазия
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Средняя дневная температура воздуха в выходные дни в Абхазии составит не выше +5°С, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. В выходные дни, 8 и 9 февраля, территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием атмосферных фронтов циклона с юга и холодных арктических масс воздуха с северо-запада. В воскресенье им на смену придет антициклон из Европы, что вызовет сильное выхолаживание воздуха в ночное время.

Минимальная температура воздуха понизится до отрицательных значений,  4-5°С мороза. Ожидается облачная с прояснениями погода, сильный ливневый дождь, переходящий в снег с дождем, на дорогах - гололедица. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами  до 18 метров в секунду. 

Температура воздуха опустится ночью от +1°С  до -5°С,  днем +0°С +5°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-5 баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (315)


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