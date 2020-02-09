Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 февраля

В понедельник в республике средняя дневная температура упадет до +4°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. В понедельник 10 февраля в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -1°С до -4°С, днем от 0°С до +4°С.

Температура морской воды +9°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.