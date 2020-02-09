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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (316)
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Sputnik Абхазия
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В понедельник в республике средняя дневная температура упадет до +4°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. В понедельник 10 февраля в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 10 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью от -1°С до -4°С, днем от 0°С до +4°С.

Температура морской воды +9°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (316)


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