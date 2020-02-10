Мероприятия по случаю Дня дипработника начались с возложения цветов к памятной доске убитых в 2013 году в Сухуме дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. День дипломатического работника отметили в посольстве России в Абхазии в понедельник 10 февраля, сообщает с места корреспондент Sputnik.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин выразил благодарность министру иностранных дел Абхазии Дауру Кове за то, что он принял участие в мероприятии, посвященном Дню дипработника.

"Мы собрались, чтобы отдать дань памяти нашему коллеге Дмитрию Валериевичу Вишерневу, его супруге Ольге Владимировне, погибшим при исполнении служебных обязанностей в Сухуме в сентябре 2013 года. В их честь была установлена специальная памятная доска. Убийство семьи Вишерневых - это наглядный пример того, что наша служба, несмотря на ее сугубо дипломатический мирный, переговорный характер всегда находится на острие и под прицелом, к сожалению, иногда в прямом смысле этого слова", - подчеркнул посол.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальный доске © Sputnik / Томас Тхайцук

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальный доске © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Участники мероприятия возложили цветы к мемориальный доске

Все дипломаты, которые ушли из жизни, исполняя свои служебные обязанности, навечно вошли в пантеон российской дипломатии, заметил Двинянин.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове поздравил посла России в Абхазии и всех работников ведомства с Днем дипломатического работника.

"К сожалению, есть примеры, когда наши коллеги, близкие нам люди на стезе дипломата покинули этот мир. Находясь здесь, мы отдаем дань памяти Дмитрию и Ольге. Мы лично знали этих людей, хочу сказать, что дипломатическая служба и то, что вы делаете здесь в Абхазии и во всем мире, направлены только на созидание", - сказал Кове.

Затем участники мероприятия возложили цветы к мемориальный доске.

Первый секретарь посольства России в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме 9 сентября 2013 года. Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении огнестрельные ранения, скончалась в Республиканской больнице 14 сентября. Генпрокуратура Абхазии в официальном заявлении подтвердила причастность к этому убийству Исхана Сабанчиева и жителя Грозного Юсупа Лакаева.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Он был утвержден 31 октября 2002 года, а его исторической основой стала дата создания первого внешнеполитического ведомства России — Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года.

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