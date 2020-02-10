Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели с 10 по 16 февраля погода на Черноморском побережье Абхазии будет неустойчивая, температура ночью будет опускаться до -2 градусов.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. В течение всей недели погода в Абхазии будет по-прежнему неустойчивой. Во вторник будет переменная облачность, без осадков. В среду с приходом активных холодных атмосферных фронтов погода изменится, будет облачно с прояснениями, возможен дождь, переходящий в сильный ливневый дождь, дождь со снегом, снег.

С полудня четверга и в пятницу из-за влияния юго-западной окраины антициклона погода прояснится, осадки прекратятся, однако в воскресенье снова возможен дождь.

В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +5°С до +10°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение на море умеренное и значительное, 2-5 баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.