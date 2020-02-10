Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 февраля

Во вторник в республике средняя дневная температура поднимется до +8°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Во вторник 11 февраля в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое, будет понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -3°С до +2°С, днем от +3°С до +8°С.

Температура морской воды +9°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.