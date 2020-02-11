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Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (319)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200211/1029435691/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-12-fevralya.html

В среду в республике средняя дневная температура поднимется не выше +6°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. В среду 12 февраля Абхазия будет под влиянием фронтов североатлантического циклона. Ожидается переменная облачность, днем возможен дождь и дождь со снегом. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +1°С до +6°С.

Температура морской воды +9°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (319)


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