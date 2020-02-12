Помощь тысячам: фонд "Апсны" отметил пятилетний юбилей

За пять лет существования Международный фонд "Апсны" на благотворительные цели направил более 55 миллионов рублей.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Международный фонд "Апсны" за время своего существования оказал помощь 5492 людям и 94 организациям, рассказала представитель фонда Сабина Бутба, выступая с докладом о деятельности за пять лет.

Она отметила, что главная цель организации, которая была создана 12 февраля 2015 года, – содействие объединению абхазского народа, подготовка проектов по решению демографических, социальных, культурных и других важных для общества и государства вопросов.

"Особое место в деятельности фонда занимает благотворительность, с 2015 года Международный фонд "Апсны" разработал и реализовал программы и проекты в социальной, гуманитарной, культурной сферах деятельности", - заметила Сабина Бутба.

Организация реализует восемь постоянных проектов. Главный из них - "Мать и дитя", который направлен на поддержку молодых мам с грудными детьми.

"Семье, имеющей ребенка в возрасте до шести месяцев, фонд дарит набор, так называемый материнский пакет, который состоит из предметов и косметических средств предназначенных для младенцев и их мам", - рассказала она.

За все время существования проекта материнский пакет получили 3670 семей.

"Проект "Надежда" также является постоянным и направлен на поддержку многодетных малоимущих семей. Нуждающимся предоставляется помощь в виде бытовой техники, предметов мебели и других средств быта. В рамках этого проекта оказана помощь 29 семьям по всей Абхазии", - говорит Бутба.

От школьников до долгожителей

Также фонд "Апсны" постоянно ведет такие проекты, как "Помощь школьникам" (предполагает оказание помощи в приобретении для семей школьных принадлежностей), "Спорт" (на приобретение спортивных принадлежностей для школ), "Новые технологии" (обеспечение школ и других учреждений компьютерами и иной техникой), "Долгожитель" (поддержка долгожителей Абхазии), "Здоровье" (решение вопросов детского здравоохранения и поддержка медучреждений).

"Международный фонд "Апсны" оказывает постоянную помощь пяти детским реабилитационным центрам Абхазии, фонд также привлекает своих партнеров, в частности компанию "Биофарм" из города Ростов-на-Дону. Совместно были проведены две благотворительные акции в поддержку реабилитационных центров. В городах Сухум, Очамчыра, Ткуарчал, Гал, Гудаута они получили медицинскую технику, спортивные тренажеры, инвалидные коляски, необходимые предметы мебели и другое", - проинформировала Сабина Бутба.

Она напомнила, что в 2019 году, компания "Биофарм" и фонд "Апсны" подарили Республиканской детской больнице в Сухуме дорогостоящее оборудование для операционного зала.

Вклад в благотворительность в Абхазии осуществляет и абхазская диаспора, живущая в Турции, заметила Бутба.

Кроме того, по инициативе и при финансовой поддержке фонда "Апсны" был создан образовательный центр "Academia", в котором детей обучают различным языкам. Всего за пять лет на различные мероприятия фонд израсходовал более 55 миллионов рублей.

Сделать жизнь лучше

Бессменный президент фонда "Апсны" Сенер Гогуа заметил, что многие жители Абхазии нуждаются в помощи и поддержке.

"Наша работа направлена на то, чтобы жизнь нуждающихся людей стала лучше, чтобы будущим поколениям жилось легче. Поэтому мы создали проекты, направленные на образование, культуру, спорт и так далее. Каждый месяц мы оказываем помощь жителям от Гагры до Гала, эта работа проводится при поддержке наших друзей и компаньонов, которым я благодарен", - сказал Гогуа.

Фонд "Апсны" поздравил министр просвещения Абхазии Адгур Какоба, который отметил, что организация проводит большую работу в республике.

"Когда фонд только начал работать, был эпизод, когда возникла необходимость помочь студентам, которые учились на Кипре, их было 18 человек, они не могли оплачивать учебу. Когда об этом узнал Сенер Гогуа, благодаря его связям мы поехали на Кипр, встретились с министром образования и с ректором университета и решили все вопросы", - говорит Какоба.

Он также отметил, что фонд оказывает помощь интернатам, школам республики.

В завершение праздничной встречи руководитель фонда "Апсны" вручил благодарственные грамоты и памятные подарки Кабинету министров, Государственному таможенному комитету, депутатам Парламента Михаилу Сангулия, Аслану Бжания, компаниям "Биофарм", "Абхазморпром", "Импро", фонду "Ашана" и образовательному центру "Academia" за оказание помощи в реализации проектов.

Подарки и благодарственные грамоты вручили также представителям СМИ за освещение деятельности фонда "Апсны": Абхазскому телевидению, телеканалу "Абаза-ТВ", Информационным агентствам Sputnik, "Абхазия-Информ", "Апсныпресс", газете "Республика Абхазия" и газете, выходящей в Гале.