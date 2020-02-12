Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 февраля

В четверг в республике средняя дневная температура поднимется не выше +7°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. В четверг 13 февраля Абхазия по-прежнему будет в зоне влияния очередного холодного атмосферного фронта с северо-запада. Ожидается переменная облачность, днем возможен дождь и дождь со снегом и снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.

Температура морской воды +9°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.