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Сотрудники абхазского радио в 70-е годы: старший редактор Артем Амкуаб, корреспонденты Владимир Хашба, Елена Гунба, Семен Адлейба, выпускающая программ Тамара Хишба

Пережить Сталина и Берия: как Абхазское радио формировало национальное мировоззрение

© Фото : из архива Екатерины Бебия
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200213/1029443042/Perezhit-Stalina-i-Beriya-kak-Abkhazskoe-radio-formirovalo-natsionalnoe-mirovozzrenie.html

Всемирный день радио ежегодно отмечается 13 февраля. Он был провозглашен в 2012 году в ходе 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Радио Абхазии впервые вышло в эфир 30 апреля 1932 года, оно играло идеологическую роль в формировании национального мировоззрения, сказал в интервью радио Sputnik поэт, общественный деятель Владимир Зантария.

Сусана Садзба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазское радио: вещание на Абхазию и письма из Европы

"Поэтому радио попало под волну сталинско-бериевских репрессий в 30-е годы, оно было фактически закрыто. На радио работали лучшие представители абхазской интеллигенции, кстати, в студию Абхазского радио вместе с Самсоном Чанба приходил Анри Барбюс (французский писатель, журналист и общественный деятель – ред.), во время пребывания в Абхазии он написал прекрасные очерки об Абхазии", - подчеркнул Зантария.

Закрытие абхазского радио было в череде событий, связанных с ассимиляторской политикой Грузии, напомнил он. Этот период совпал с созданием "Абхазпереселенстроя", который занимался переселением этнических грузин на территорию Абхазии, в целом велась целенаправленная работа по уничтожению абхазского этноса.

"Но, слава богу, в годы оттепели, когда не стало Сталина и Берия, Абхазское радио было восстановлено и снова начало функционировать", - сказал Владимир Зантария.

Восстановить Абхазское радио было непросто, во время репрессий интеллигенция сильно пострадала, людей на радио не хватало - и журналистов, и технических работников, отмечает он. Однако в конце 50-х годов радио полноценно заработало.

В 70-х годах Владимиру Зантария посчастливилось работать в коллективе Абхазского радио.

"Я сначала был диктором Абхазского радио, потом уже корреспондентом, затем заведующим отделом программы выпуска. Газеты и радио для журналиста имеют огромное значение, человек получает огромный опыт, потому что по долгу службы должен ездить, готовить репортажи на местах", - заметил он.

В советское время дикторами Абхазского радио работали многие представители абхазской интеллигенции, такие как Николай Квициния, Анатолий Зухба, Иван Садзба, Алла Хинтба и многие другие, сказал Зантария.

"Уже в 80-е годы вся деятельность телерадиокомпании осуществлялась под руководством Шамиля Хусиновича Пилия, очень важна была роль Харитона Ахматовича Авидзба, который впервые добился, чтобы комитет по телевидению и радиовещанию получил государственный статус. О нем мало знают, некоторое время он возглавлял телевидение и радио, был очень интеллигентным человеком", - заметил он.

Продукция Бердского радиозавода
© Sputnik / А. Зубцов
Абхазское радио на "большой земле"

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов студия Абхазского радио сгорела, сказал Зантария.

"Вся техника сгорела, потом с трудом удавалось сохранить архивные записи. Нам пришлось по поручению Владислава Григорьевича Ардзинба выезжать на Северный Кавказ и с миру по нитке, как говорится, собирать технику", - отметил он.

Всемирный день радио ежегодно отмечается 13 февраля. Он был провозглашен в 2012 году в ходе 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Основные цели проведения Дня радио – повышение осведомленности общественности и СМИ относительно важности радио, призыв к руководящим деятелям обеспечить и предоставить доступ к информации, и укрепление связей и международного сотрудничества между радиовещательными компаниями.

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