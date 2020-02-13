Бганба о "клонах" Sputnik Абхазия: причина в нашей популярности

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Редакция информационного агентства заявляет, что не имеет отношения к этим публикациям и не давала разрешение на использование логотипа или иной символики Sputnik.
"В сети появились рассылки и объявления, в которых фигурируют название нашего агентства и его визуальные атрибуты. Они ничего общего с нами не имеют. Наша популярность, узнаваемость и заслуженное доверие аудитории имеют и свою обратную сторону - нас пытаются "клонировать" и распространять в своих интересах информацию под "украденной вывеской". Заявляю, что наше агентство не занимается адресной рассылкой сообщений и предоставлением коммерческих услуг. Пользуйтесь только официальными каналами агентства, только так вы избавите себя от манипуляций и фейков", - сказал руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия представлено интернет-порталом на русском и абхазском языках. Ведет Telegram-канал, а также имеет свои страницы в популярных социальных сетях:
- Facebook на русском и абхазском языках, страница о жизни агентства - Sputnik Абхазия Backstage,
- Vkontakte
- Одноклассники
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия более пяти лет работает в республике. Instagram Sputnik Абхазия имеет более 65,5 тысячи подписчиков. На страницу в Facebook подписано свыше 31 тысячи человек, у Telegram-канала более трех тысяч подписчиков.
Читайте также:
-
Удивить и разоблачить: в Sputnik рассказали, как стать журналистом