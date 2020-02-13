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Бганба о "клонах" Sputnik Абхазия: причина в нашей популярности

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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13640
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200213/1029445499/Bganba-o-klonakh-Sputnik-Abkhaziya-prichina-v-nashey-populyarnosti.html

В начале февраля этого года в мессенджерах и социальных сетях появились объявления и рассылки, в которых используется название агентства Sputnik Абхазия и его логотип.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Редакция информационного агентства заявляет, что не имеет отношения к этим публикациям и не давала разрешение на использование логотипа или иной символики Sputnik.

"В сети появились рассылки и объявления, в которых фигурируют название нашего агентства и его визуальные атрибуты. Они ничего общего с нами не имеют. Наша популярность, узнаваемость и заслуженное доверие аудитории имеют и свою обратную сторону - нас пытаются "клонировать" и распространять в своих интересах информацию под "украденной вывеской". Заявляю, что наше агентство не занимается адресной рассылкой сообщений и предоставлением коммерческих услуг. Пользуйтесь только официальными каналами агентства, только так вы избавите себя от манипуляций и фейков", - сказал руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба.

Фейковая рассылка от имени Sputnik Абхазия
© Foto / Скриншот
Фейковая рассылка от имени Sputnik Абхазия
© Foto / Скриншот из Facebook
Скриншот из Facebook

 

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия представлено интернет-порталом на русском и абхазском языках. Ведет Telegram-канал, а также имеет свои страницы в популярных социальных сетях:

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия более пяти лет работает в республике. Instagram Sputnik Абхазия имеет более 65,5 тысячи подписчиков. На страницу в Facebook подписано свыше 31 тысячи человек, у Telegram-канала более трех тысяч подписчиков.

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