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Турнир по каратэ кекусинкай памяти Владислава Ардзинба пройдет в Очамчыре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (439)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200213/1029446132/Turnir-po-karate-kekusinkay-pamyati-Vladislava-Ardzinba-proydet-v-Ochamchyre.html

В юбилейном турнире памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба примут участие около 120 спортсменов из Абхазии и России.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Пятый международный турнир по каратэ кекусинкай, посвященный памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, пройдет в Очамчыре 15 февраля, сообщил Sputnik организатор турнира, тренер по каратэ кекусинкай Детской юношеской спортивной школы Очамчырского района Зураб Мурадян.

В турнире примут участие каратисты из Абхазии, а также спортсмены из Ростова и Крыма. Всего за призовые места турнира поборются около 120 спортсменов от шести лет.

"С каждым годом турнир набирает все большую популярность, к нам приезжают спортсмены из городов России. Однако и наши каратисты проявляют себя очень хорошо и могут достойно конкурировать с соперниками", - отметил Мурадян.

Юбилейный турнир проводится при поддержке Отдела молодежи и спорта Администрации Очамчырского района и Федерации каратэ кекусинкай Абхазии.

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Темы:
Спортивная Абхазия (439)


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