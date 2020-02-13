Турнир по каратэ кекусинкай памяти Владислава Ардзинба пройдет в Очамчыре

В юбилейном турнире памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба примут участие около 120 спортсменов из Абхазии и России.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Пятый международный турнир по каратэ кекусинкай, посвященный памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, пройдет в Очамчыре 15 февраля, сообщил Sputnik организатор турнира, тренер по каратэ кекусинкай Детской юношеской спортивной школы Очамчырского района Зураб Мурадян.

В турнире примут участие каратисты из Абхазии, а также спортсмены из Ростова и Крыма. Всего за призовые места турнира поборются около 120 спортсменов от шести лет.

"С каждым годом турнир набирает все большую популярность, к нам приезжают спортсмены из городов России. Однако и наши каратисты проявляют себя очень хорошо и могут достойно конкурировать с соперниками", - отметил Мурадян.

Юбилейный турнир проводится при поддержке Отдела молодежи и спорта Администрации Очамчырского района и Федерации каратэ кекусинкай Абхазии.

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