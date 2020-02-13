Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 февраля

В пятницу в республике средняя дневная температура поднимется не выше +8°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. В пятницу 14 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром снег с дождем, возможен снег, гроза, днем погода прояснится. В предгорьях и горах – ливневый снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +3°С до +8°С.

Температура морской воды +9°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.