19:31 13 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.60
  • EUR69.18
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2020 (321)
100 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200213/1029447990/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-pyatnitsu-14-fevralya.html

В пятницу в республике средняя дневная температура поднимется не выше +8°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. В пятницу 14 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром снег с дождем, возможен снег, гроза, днем погода прояснится. В предгорьях и горах – ливневый снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 13 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +3°С до +8°С.

Температура морской воды +9°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (321)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
В масках и перьях: шоу The Blonds в Нью-Йорке
Битва за Будапешт: 75 лет со дня освобождения венгерской столицы
Карта распространения нового коронавируса
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться