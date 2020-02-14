Испытание войной и миром: рецепт 56 счастливых лет брака от семьи Когония

Как и во всем мире, 14 февраля романтики в Абхазии отмечают День Святого Валентина. В праздник всех влюбленных корреспондент Sputnik решил узнать секрет счастливого брака у Рудольфа Когония и Марии Зантария, которые в этом году отметили 56 лет со дня свадьбы.

- Проходите сюда, мои дорогие. Эту комнату мы для дедушки выделили, он здесь телевизор смотрит. Политика его с ума свела, - приглашает нас в дом Мария.

- Ничего подобного. Не политика меня с ума свела, я за судьбу народа переживаю! – объясняет Рудольф.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Вижу цель, иду к ней

Рудольф и Мария познакомились еще школьниками. В девятом классе Рудольф из кутолской средней школы перевелся в тамышскую, где училась Мария. Одноклассницу он приметил сразу и, по словам Марии, был очень настойчив и не давал ей проходу.

- Врет она все, это она от меня не отставала, а я ее просто пожалел, - перебивает рассказ жены Рудольф.

- Да что ты! Кто кого, правду людям говори, нас снимают, - настаивает Мария.

После окончания школы Мария поступила в институт в Сухуме, а Рудольф уехал на службу в армию. Но молодой человек не забыл первую любовь, писал ей письма пачками и носил с собой фотографию возлюбленной.

"А в институте за мной следили его братья, чтобы никто меня не увел. Были молодые люди, которые хотели за мной ухаживать, но у него все было под контролем", - улыбаясь, вспоминает Мария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рудольф Когония и Мария Зантария живут вместе 56 лет

После окончания службы Рудольф твердо решил жениться. О намерении своего сына будущим родственникам сказал отец жениха и попросил руки их дочери.

"Брат пришел ко мне и сказал, что его семья (Рудольфа - ред.) просит моей руки. Спросил, согласна ли я. Вначале я стала отнекиваться, но брат сказал, что уже поздно отказываться. Мне стало неловко перед братом, и я сказала, что ему лучше знать", - вспоминает Мария.

Новоиспеченной невесте было всего 22 года, а жениху 23. Свадьбу на 800 человек молодым сыграли в родовом селе Рудольфа Кутоле. Но невеста не смогла надеть свадебное платье и присутствовать на торжестве, в ее семье случилось горе, умер племянник.

© Sputnik / Томас Тхайцук семейный архив семьи Когония Молодому Рудольфу сразу понравилась черноволосая Мария

Несколько лет семья жила в деревне вместе с родителями Рудольфа. По словам Марии, в новой семье ее приняли как родную, никогда не упрекали и не ругали за спиной.

"Свекровь у меня была очень мягкой женщиной, любила меня, как дочку, и для меня она стала второй матерью. До сих пор вспоминаю о ней и свекре только хорошее. А моя мама говорила мне, что даже если мне что-то не понравится, лучше не отвечать и не пререкаться, а молча пройти мимо", - признается она.

По абхазским обычаям Мария первое время не разговаривала со свекром в знак уважения. В молчанки играли недолго – свекор собрал родственников, зарезал бычка и при всех попросил Марию заговорить с ним. Та не смогла ослушаться.

Испытание войной

Вскоре молодая семья переехала в столицу. К этому времени у Марии и Рудольфа уже было двое маленьких детей. Мария устроилась воспитательницей в детский сад, а Рудольф работал таксистом.

Возможности купить свое жилье у молодой семьи не было, приходилось снимать квартиру. За несколько лет пара поменяла много мест, не всех хозяев устраивали квартиранты с детьми.

© Foto / семейный архив семьи Когония К тому времени как Мария и Рудольф переехали в Сухум, у них уже было двое маленьких детей

"Чего мы только не пережили, постоянно переезжали с места на место, но я никогда не упрекала мужа, не ругалась с ним. Я понимала, что и ему сложно", - рассказывает Мария.

Удача все же улыбнулась Рудольфу, и он смог приобрести жилье, но тут семье пришлось столкнуться с испытанием войной. Рудольф и Мария к тому моменту уже были бабушкой и дедушкой. В 1992 году у них родился долгожданный первый внук.

Война застала мужчин семьи Когония в Кутоле, отец семейства защищал позиции на Восточном фронте. Женщины остались в оккупированной столице вместе с двухнедельным малышом. Соседи помогли Марии отправить невестку с младенцем и дочку в Батуми, сама женщина осталась в Сухуме.

"Но я все же вернулась к семье в Кутол. Чтобы отправить меня туда, пришлось обменять меня на грузинских пленных", - рассказывает она.

Мария вспоминает, как по дороге в Кутол слышала разговоры грузинских солдат, которые говорили, что должны истребить всех абхазов. Они завезли ее в село Адзюбжа и привели к абхазским пленным.

"Когда они меня увидели, воскликнули от неожиданности. Они не могли понять, как я оказалась там. Плакали и просили меня сообщить о том, чтобы их поменяли на плененных грузинских солдат. Я сказала, что сделаю все, что смогу", - вспоминает она.

Дальше до Кутола Марию везли с завязанными глазами. Но женщина слышала, что кто-то из грузин все же просил развязать ей глаза. К просьбе так и не прислушались.

"Я все же попала к себе домой. Но то, что я рассказала, - это лишь малая часть того, что со мной случилось по дороге. Грузины завезли меня даже к могиле моих убитых племянников. Да и много чего другого случилось, не хочу вспоминать", - сказала женщина.

Воспоминания пережитого все же не давали женщине покоя. Она вспомнила, как еще находясь в Сухуме, помогла абхазским солдатам достать оружие, которого так не хватало в начале войны.

© Foto / семейный архив семьи Когония Рудольф Когония и Мария Зантария с детьми

"Мы жили напротив железной дороги. Я сидела на балконе и увидела, как грузины привозили вагончиками оружие и складывали в одно место. Я сообщила знакомому, где прячут оружие, и абхазы смогли забрать целую машину оружия", - вспомнила она.

Счастливые, они хотели найти того, кто сообщил об оружии, и поблагодарить, но Мария пожелала остаться безызвестной.

Любовью сыт не будешь

После войны семье пришлось нелегко. Квартира в Сухуме была разграблена, в блокадном городе было практически нечего есть, но сложное положение не стало поводом для разлада в семье. Каждый день с Турбазы муж с женой ходили пешком на Каштак, где на земле, которая позже стала фундаментом их дома, выращивали овощи и фрукты.

"И мой муж всегда помогал мне. А как же по-другому, я бы не справилась одна. Мы были очень дружны, прислушивались к мнению друг друга. А если ворчать и ругаться, это ни к чему не приведет", - считает Мария.

Секрет счастливого брака не только в любви, но и в уважении друг к другу, соблюдении традиций и уважении старших в доме, считает Рудольф.

"Но на самом деле, я просто очень терпеливый. Вы даже не знаете, что мне пришлось с ней пережить", - улыбается глава семьи, поглядывая на свою спутницу жизни.

У хорошей жены, по мнению Рудольфа, должен быть мягкий характер, а муж должен уважать не только ее, но и ее родителей. Мария на характер мужа не жалуется, говорит, что поворчать он может, только если немного выпьет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сегодня пара живет в большом доме, вместе с детьми и внуками

Сегодня семья живет в большом доме, вместе с сыном, внуками и невестками. Рудольф и Мария считают, что дети и родители должны жить, согласно абхазским традициям, вместе.

- Мария, а если честно, вы когда-нибудь жалели, что вышли замуж именно за своего супруга? – спрашиваю я, пытаясь найти подводные камни в отношениях.

- Нет-нет, никогда. Я вышла замуж по своему желанию и ни дня не жалела об этом, - утверждает Мария.