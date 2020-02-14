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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (322)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200214/1029456826/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye.html

Средняя дневная температура воздуха в выходные дни в Абхазии поднимется до +11°С, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен слабый дождь. В предгорьях и горах –  снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью от 0°С  до +5°С, днем +6°С +11°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (322)


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