Турнир по каратэ кекусинкай в Очамчыре завершился командной победой Сухума

В юбилейном турнире памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба приняли участие 100 спортсменов из Абхазии и России.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. По итогам пятого международного турнира по каратэ кекусинкай, посвященного памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, первое командное место заняло сухумское отделение Федерации кекусинкай, второе место за агудзерской командой и бронза у Очамчыры, рассказал Sputnik президент Федерации каратэ кекусинкай Виталий Читанава.

В соревнованиях принимало участие восемь команд – отделения Федерации каратэ кекусинкай Сухума, Очамчыры, Агудзеры, столичные команды "Спарта" и "Сухум 1", а также спортсмены из Республики Крым и города Новошахтинск.

Главным судьей турнира выступил президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии, заслуженный тренер Виталий Читанава. Организацией мероприятия занимался отдел молодежи и спорта при администрации Очамчырского района и Федерация каратэ кекусинкай Абхазии.

По итогам соревнований среди мальчиков в возрасте 6-7 лет победителями стали: Бадри Мурадян (ОФКА г. Очамчыра), Нестор Тарба (ОФКА г. Сухум), Нестор Гадлия (ОФКА г. Сухум).

Лучшими среди мальчиков 8-9 лет стали: Самед Бабаев ("Спарта" г. Сухум), Баграт Кутарба (ОФКА г. Сухум), Сандро Киут (Фед. Косики РА), Нарт Багателия (ОФКА г.Сухум).

Чемпионы среди мальчиков и девочек 10-11 лет: Давид Мурадян (ОФКА г. Очамчыра), Тарба Алмас (ОФКА г.Очамчыра), Давид Аджинджал (ОФКА г. Агудзера), Дмитрий Кабасакалян ( ОФКА г.Очамчира), Нестор Багателия (ОФКА г. Сухум), Гареева Алина (ОФКА г. Очамчыра), Павлова Александра (ОФКА п. Агудзера).

Среди юношей и девушек 12 -13 лет победители: Даниил Домбаев (ОФКА г. Очамчыра), Киракосян Альберт (Фед. Косики РА), Ханджян Вячеслав (ОФКА п. Агудзера), Максим Маргия (Фед. Косики РА), Виолетта Кондакчян (ОФКА п. Агудзера).

Среди юношей и девушек 14 -15 лет первые места: Возба Леон (ОФКА г. Сухум), Саид Кацуба (ОФКА г.Сухум), Аджинджал Ахмат (ОФКА п. Агудзера), Руслан Меликян (ОФКА г. Сухум), Леон Шакая (ОФКА г.Сухум), Мелконян Анаида (ОФКА п. Агудзера).

Среди юниоров 16 -17 лет победителем стал Шааб Цвижба (ОФКА г. Очамчыра).

Среди взрослых с 18 лет и старше - Инал Парцхалия (ОФКА г.Сухум) и Леон Читанава (ОФКА г.Сухум).

Специальный приз за лучшую технику достался Максиму Онешко из Новошахтинска. За самый короткий бой в 13 секунд был награжден Нестор Гадлия из Сухума, Зураб Мурадян стал лучшим рефери, а Саид Думава лучшим боковым судьей.

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