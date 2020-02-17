Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. В течение всей недели в Абхазии будет переменная облачность, без осадков. Однако на выходные возможен кратковременный дождь, местами дождь со снегом. В предгорьях и горах - снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение на море умеренное и значительное, 1-2 баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.