Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели с 17 по 23 февраля погода на Черноморском побережье Абхазии будет преимущественно устойчива, температура ночью будет подниматься до +7 градусов.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. В течение всей недели в Абхазии будет переменная облачность, без осадков. Однако на выходные возможен кратковременный дождь, местами дождь со снегом. В предгорьях и горах - снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение на море умеренное и значительное, 1-2 баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.