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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (324)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200217/1029476813/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-18-fevralya-.html

Во вторник в республике средняя дневная температура поднимется не выше +13°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Во вторник 18 февраля погода в Абхазии существенно не изменится, ожидается небольшая облачность, без осадков,  сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 10 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.

Температура морской воды +9°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (324)


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