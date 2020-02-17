Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 февраля

Во вторник в республике средняя дневная температура поднимется не выше +13°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Во вторник 18 февраля погода в Абхазии существенно не изменится, ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.

Температура морской воды +9°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.