Век живи: секреты долголетия 111-летней Зинаиды Шамугия

В Галском районе живет долгожительница Зинаида Шамугия. Корреспондент Sputnik попытался раскрыть секрет ее долголетия, а еще узнал, почему некоторые женщины предпочитают выходить замуж за мужчин постарше.

Бабушка Зина встретила нас с улыбкой у крыльца, тщательно рассмотрела гостей и пригласила в дом, где пахло готовившимся хашем. На первый взгляд и не скажешь, что женщине 111 лет, долгожительницу не выдают даже морщины на лице и уже ослабевший слух, но документы подтверждают – бабушка Зина родилась в 1908 году.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Любви все возрасты покорны

Зинаида Шамугия родилась в селе Баргяп. Она не помнит своих родителей, мать и отец умерли, когда она была совсем маленькой. Зину, ее сестру Зою и брата воспитывали в семье родного брата отца.

О детстве женщина вспоминает неохотно. Говорит, что в памяти остались только часы и дни, проведенные на поле и в огороде, девочкам приходилось много работать, чтобы выжить.

© Sputnik / Томас Тхайцук Долгожительница Зина Шамугия

"Не хочу об этом вспоминать, мы целый день работали, от рассвета до заката. Каждый день вспахивали четыре тысячи квадратных метров. А мне было всего 12 лет", - рассказывает она.

В 20 лет Зина вышла замуж, жениху на тот момент было уже 70 лет.

- Бабушка, ну, как же так? Вы же совсем молодая были, как вы согласились за него выйти? Или вас выдали насильно? – завалила я вопросами женщину.

- Нет, моя хорошая. Никто меня не заставлял. Я сама захотела за него выйти. А что, мужчина был хороший, меня уважал, не обижал. Он отлично владел русским языком, окончил институт в Харькове, был председателем сельсовета. Да, и деньги у него были, - объясняет Зинаида.

Вместе супружеская пара прожила 25 лет. По словам бабушки Зины, брак был очень счастливым. В семье рос единственный сын, который подарил им долгожданного внука Эмзара.

© Foto / из личного архива Зины Шамугия Зина Шамугия с односельчанами

Несчастье в семью пришло вместе с Великой Отечественной войной. Женщина с мужем осталась в Гале, внука и невестку она отправила в Ленинград, продав 13 мешков орехов.

"Но через два месяца они вернулись обратно. И случилось несчастье – мой внук пошел купаться на море и утонул", - вспоминает бабушка, не сдерживая слезы.

Сын Зинаиды не выдержал смерти единственного ребенка и вскоре тоже умер, к тому моменту в живых уже не было и мужа. Бабушка Зина осталась одна, долгое время она жила с невесткой, но женщины не поладили, и свекрови пришлось переехать в дом к родственникам. Сейчас долгожительница живет в доме у тети по материнской линии. За ней присматривают дальние родственники и соседи.

Работать, и еще раз работать

Зинаида привыкла к труду с детства. Бабушка была свидетельницей строительства Ингурской гидроэлектростанции. Десять лет она работала на ГЭС поваром, а после на районной чайной фабрике.

© Foto / из личного архива Зины Шамугия Зинаида Шамугия в молодости во время сбора кукурузы

- А вот эта фотография была сделана, когда я работала в колхозе и собирала кукурузу. Здесь меня сняли как примерную работницу, труженицу, ставили в пример другим, - рассказывает бабушка, показывая на черно-белый снимок молодой черноволосой девушки.

В архиве у долгожительницы еще много фотографий с чайных и табачных плантаций, но самые ценные экспонаты – почетная грамота "За высокие показатели в выполнении взятых социалистических обязательств и плановых заданий", свидетельство участника строительства Ингурской ГЭС, знак "Победитель социалистического соревнования 1975 года".

© Sputnik / Томас Тхайцук Зинаида Шамугия - обладательница награды "Победитель социалистического соревнования 1975 года"

"У меня еще много других было, но куда-то все растерялись. И вообще, мы очень хорошо жили в советское время, было много работы, но и платили хорошо", - рассказывает бабушка.

Несмотря на свой возраст, бабушка Зина и сегодня не сидит на месте. У нее есть свой огород, орешник, она активно занимается хозяйством. Женщина говорит, что ходить ей с каждым годом становится все труднее, но сидя она может делать практически все.

"Я не могу сидеть на месте без дела, а они меня ругают. Говорят, чтобы я лежала, отдыхала и грелась у печки. Но как так жить", - объясняет женщина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бабушка Зина подняла за наше здравие рюмку домашней чачи

Просто так бабушка Зина нас не отпустила. Женщина подняла за наше здравие рюмку домашней чачи, которую выпила залпом и даже не стала закусывать. Бабушка пожелала нам счастливо прожить до ее возраста, а мы обещали, что вернемся в гости в день ее 112-го дня рождения.