Сердце быка и тайны Бытхи: как посвящают в абхазские жрецы

Руслана Берзека, потомка последнего убыхского князя Хаджи Берзека Керантуха, посвятили в жрецы в Елыр-ныха в четверг 20 февраля. Именно он должен стать служителем седьмого абхазского святилища Бытха, которое находится на территории современного Сочи.

Руслан Берзек уже 12 лет восстанавливает не только свою родословную, но и язык, культуру и традиционную религию убыхского народа.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Под 300-летней липой, где находится Елыр-ныха (в селе Илор Очамчырского района - ред.), одно из семи святилищ Абхазии, собрались шестеро жрецов. Это не просто ежегодная встреча служителей абхазских святилищ аныха. Именно здесь решили провести рукоположение седьмого жреца Руслана Берзека, непосредственного потомка последнего князя убыхов Хаджи Берзек Керантуха.

© Sputnik / Томас Тхайцук Жрец Елыр-ныха Галтер Шинкуба молится Всевышнему во время обряда посвящения Руслана Берзека.

Таинство посвящения сопровождается жертвоприношением быка. Обряд проводит служитель Елыр-ныха Галтер Шинкуба. Жрец с нанизанным на специальную ритуальную палку сердцем жертвенного животного и зажженной свечой молится Всевышнему. Затем он этой же свечой обводит вокруг головы Руслана Берзека. После того как Галтер завершает обряд посвящения, каждый из шести жрецов вслед за ним произносит молитву.

© Sputnik / Томас Тхайцук Жрецы шести абхазских святилищ молятся во время обряда посвящения Руслана Берзека.

По следам "Последнего из ушедших"

История убыхов, рода Хаджи Берзек Керантуха и святилища Бытха (Аублаа-ныха) многим известна благодаря роману абхазского писателя Баграта Шинкуба "Последний из ушедших", который он написал в 1970-х годах.

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Народ убыхов фактически считается исчезнувшим на Кавказе, а сама Бытха до сих пор овеяна тайнами. Именно эту тайну уже 12 лет пытается раскрыть Руслан Берзек, потомок князя Керантуха, который в 1864 году был вынужден покинуть родину и увести с собой весь убыхский народ. Сам Руслан родился и воспитывался в Кабарде.

"Наша ветка оказалась там во время переселения убыхов. По одной версии, двух сыновей Хаджи Берзека вывезли в Кабарду, чтобы сохранить род, фамилию. Их там оставили со словами: "Мы не знаем, кем они для вас будут, князьями или пастухами, но сохраните род, фамилию". Таким образом, наш род обосновался в Кабарде", - рассказал Руслан Берзек.

Руслан долгое время пытался восстановить свою родословную. Поиски его привели в Черкесск, Адыгею, позже в Сочи, Абхазию и, наконец, в Турцию. Там он посетил могилу своего предка Хаджи Берзека.

И даже после установления своей родословной Руслану не давало покое одно: почему убыхи были обречены на такую участь, а его предок пошел на такой непростой шаг - покинул родину и увел за собой весь народ. Книга абхазского писателя не только не давала ему ответов - вопросов становилось еще больше.

По словам Руслана, один из его братьев лично встречался с Багратом Шинкуба, чтобы узнать, как все было на самом деле в те далекие времена. Шинкуба объяснил, что не мог написать всей истины из-за цензуры и передал брату рукопись ученого-лингвиста Шараха Квадзба. Как выяснилось, Квадзба примерно в 1936 году приезжал к деду Руслана Берзека, тогда у них состоялся серьезный разговор за закрытыми дверями. О чем шла речь, Руслан не знает, возможно, о том, что действительно происходило в 1864 году.

В Абхазии Руслан решил посмотреть спектакль Молодежного театра по мотивам романа Баграта Шинкуба "Последний из ушедших". После представления Березек посчитал своим долгом выступить перед собравшейся публикой.

"Спектакль позволил мне вчера сделать важный шаг. На долю нашего предка выпала трудная задача принять сложное решение – со своим народом покинуть родную землю. Это долго не давало мне покоя. По окончании спектакля я выступил перед публикой и смог сделать очень важный шаг. Я извинился перед людьми за действия Хаджи Берзек Керантуха (за то, что он покинул родину и увел за собой народ - ред.). Хоть он во многом и не виноват. Но я все равно извинился. Боль и страдания народа имели место. И я не могу отрицать этот факт. Вот за эти страдания я и извинился перед нашими предками и их потомками", - добавил он.

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Тайны Бытхи

Бытха долгое время была овеяна тайной. Все, что нам известно сегодня, - это предания и легенды, которые не имеют научно доказательной базы.

"Бытха на данный момент – один из Сочинских культурных узлов, на котором сейчас сконцентрировано большое внимание местных жителей. Они понимают, что Бытха – это не просто гора, а древняя священная гора. Бытха нам еще преподнесет много сюрпризов и расскажет то, что даже в легендах не рассказано. Те предания о Бытхе, которые сегодня существуют, они возникли не на ровном месте. Теперь вопрос заключается в том, чтобы легенда обрела явь. И чтобы ушедшие в небытие места Бытхи были найдены и главное – возрождены. Главное – сохранить", - уверен археолог, сотрудник Сочинского научно-исследовательского центра Российской Академии наук Андрей Кизилов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Археолог Андрей Кизилов назвал возрождение святилища Бытхи уникальным случаем для этнологии.

По различным источникам, у убыхов были две статуи из чистого золота, олицетворяющие их богиню. Одна – Большая Бытха, высотой несколько метров, стояла на вершине горы. Другая – Малая Бытха, высотой один метр, предназначалась для ритуальных обрядов. Покидая свои земли, убыхи Малую Бытху забрали с собой в Турцию, там ее след пропал, а Большую закопали в пещере, завалив вход сотнями камней.

Руслан долгое время изучал гору Бытха в Сочи и пытался исследовать святилище.

"Была проделана большая работа и по этнологии, и по археологии. На горе, в частности, поставили памятник божеству – птицеголовое существо в виде орла или орлицы. Уже очень многое сделано. Но исследование продолжается. У меня есть цель выяснить судьбу Малой Бытхи. Есть версия, что она находится в хранилище Лувра. Раз я начал, то должен довести это дело до конца", - подчеркнул Берзек.

Сейчас Руслан планирует договориться с руководством Сочи, чтобы ему официально разрешили молиться на священной горе.

По мнению археолога Андрея Кизилова, посвящение Руслана Берзека в жрецы и его дальнейшее служение Бытхе - это уникальный случай с точки зрения этнологии. Более 150 лет святилище не функционировало, и возобновление его деятельности - историческое событие.

"Речь идет о ревитализации культуры в первую очередь. Проблема возрождения народа начинается с культуры. Если есть группа людей, не имеющих культуру, - это уже не народ. Но, если есть культура и несколько человек, которые ее продолжают сохранять, значит, народ существует. В данном случае идет речь о сохранении культурного наследия. Думаю, разногласий с городскими властями не должно быть. Ведь вопросы сохранения культурного и природного наследия прописаны во многих документах ЮНЕСКО и во многих российских законах. Других задач перед собой жрец не ставит", - уверен ученый.

По словам служителя Елыр-ныха, жреца Галтера Шинкуба, десятки лет народ Абхазии переживал, что седьмое святилище Абхазии не функционирует.

"Это действительно исторический момент. Мы сегодня посвятили Руслана Берзека в жрецы. Рукоположение же будет в Сочи, на Бытхе в самое ближайшее время. Когда уже официально по букве закона он сможет стать служителем Бытхи, мы там проведем специальное моление", - добавил Галтер Шинкуба.

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Абхазы с незапамятных времен считают, что их земля оберегается святилищами, совокупность которых называется "быжныха". Это Дыдрыпш-ныха, Лашкендар-ныха, Лдзаа-ныха, Лых-ныха, Елыр-ныха, Инал-Куба и Бытха (на территории современного Сочи – ред.). К настоящему времени возобновлена деятельность шести из них. Произносить вслух названия святилищ всуе у абхазов – табу.

Бытха, или Аублаа рныха – святилище народа убыхов, живших на территории Сочи до 1864 года и вынужденных покинуть свои земли после Кавказской войны.

В 2012 году был сделан шаг к юридическому оформлению традиционной религии абхазов. Был создан "Совет жрецов".