Глава Ткуарчала Аида Чачхалия заявила корреспонденту Sputnik, что ее отставки требуют сторонники кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания отреагировал на заявление главы Ткуарчала Аиды Чачхалия, которая утверждает, что сторонники Бжания требуют ее отставки и заблокировали здание администрации.

Бжания отметил, что он никого не направлял в Ткуарчал и не одобряет "недозволенные методы". Сам же он находится в Сухуме.

"Каждый гражданин имеет право публично выразить свое мнение или озвучить какие-либо требования. Только это должно строго соответствовать нормам закона", – считает он.

Протест группы граждан у здания администрации Ткуарчалского района начался в 9 утра 21 февраля. Собравшиеся требуют отставки Аиды Чачхалия. Сама глава района в интервью Sputnik заявила, что ее отставки требуют сторонники кандидата в президенты Аслана Бжания.

Со слов Чачхалия, у администрации произошла потасовка между протестующими и ее сторонниками.

К 14:00 прокурор Ткуарчалского района Аслан Латария сообщил Sputnik, что ситуация под контролем, здание оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Это не первый случай, когда Аиду Чачхалия пытаются сместить с должности. 18 января Чачхалия уже рассказывала Sputnik, что трое молодых людей, назвавшие себя представителями районного отделения партии "Амцахара", потребовали от нее покинуть свой пост. В случае если глава района не уйдет в отставку, молодые люди пригрозили ей протестами. Тогда в разговоре с корреспондентом Sputnik председатель "Амцахара" Алхас Квициниа заявил, что в партии не давали подобных указаний.

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