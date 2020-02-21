Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу ночью и днем преимущественно без осадков, вечером возможен небольшой дождь. В воскресенье с ночи и до второй половины дня умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой. В предгорьях и горах снег с дождем, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем +8°С +13°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.