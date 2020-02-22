Дмитрий Песков поддержал конкурс "Гордость Абхазии"

Порядок проведения в Абхазии конкурса "Гордость Абхазии" должен быть разработан не позднее 10 марта.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддерживает аналогичные российскому конкурсу "Лидеры России" мероприятия, в том числе конкурс "Гордость Абхазии", об этом он сообщил в интервью "Известиям".

По мнению Пескова, неудивительно, что другие государства, видя успех конкурса "Лидеры России", берут в этом пример с России.

"Конкурс "Лидеры России" уже хорошо себя зарекомендовал и показал высокую эффективность. Приветствуем аналогичные форматы в других странах в целом и в Абхазии в частности", - заявил "Известиям" пресс-секретарь Владимира Путина.

19 февраля исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о проведении конкурса молодых лидеров в Абхазии.

Документ предполагает, что не позднее 10 марта 2020 года должен быть разработан порядок проведения конкурса, представлены предложения по персональному составу оргкомитета с привлечением специалистов Абхазского государственного университета, сотрудников Госкомитета по делам молодежи и спорту, а также представителей экспертного сообщества.

Кроме того, необходимо представить предложения по составу конкурсной комиссии, в которую должны войти государственные и общественные деятели и ученые.

Инициатором конкурса стал действительный государственный советник России, координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" Инал Ардзинба.

Ардзинба отметил значимость поддержки инициативы со стороны и.о. главы государства.

"За два дня совместно с инициативной группой мы посетили все города Абхазии. Ключевая цель этих поездок — люди. В каждом районе и городе мы увидели образованных, талантливых молодых ребят. Они стали частью оргкомитета конкурса, а многие непосредственно примут в нем участие", - заявил "Известиям" Инал Ардзинба.

Он также подчеркнул, что идея проведения "Гордости Абхазии" была вдохновлена аналогичным российским конкурсом, и выразил надежду, что в республике будут достигнуты такие же высокие показатели благодаря этому мероприятию.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Абхазии. По задумке организаторов, конкурс должен стать постоянным социальным лифтом для молодежи и позволить воспитать новые квалифицированные кадры для республики. По итогам конкурса будут определены пять победителей.